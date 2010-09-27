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۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

هندبال باشگاه‌های آسیا-بیروت/

سپاهان برابر نماینده عربستان شکست خورد

سپاهان برابر نماینده عربستان شکست خورد

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در اولین دیدار خود در رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا برابر نماینده عربستان شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در دومین روز از رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا در بیروت لبنان تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در اولین دیدار خود در دور مقدماتی برابر نماینده عربستان قرار گرفت و متحمل اولین شکست خود شد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در حالی با 30 بر 26 نتیجه این بازی را به تیم مضر عربستان واگذار کرد که در نیمه اول با نتیجه 14 بر 13 از حریف عرب خود پیش بود.

در دیگر بازی شب گذشته و از گروه دوم تیم السد قطر با نتیجه 36 بر 28 الصداقات لبنان را شکست داد.

امشب در ادامه این بازیها تنها یک بازی برگزار می‌شود. در این دیدار ذوب آهن اصفهان دیگر نماینده کشورمان در اولین مسابقه خود برابر الجزیره امارات قرار می‌گیرد.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 9 تیم از سوم مهرماه در بیروت لبنان آغاز و به مدت دو هفته پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1159369

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