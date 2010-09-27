به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی یکشنبه شب در نشست خبری پس از دیدار تیم ملی کشورمان مقابل ژاپن به جریان این بازی اشاره کرد و اظهارداشت: بازی را خوب آغاز نکردیم به همین دلیل در گیم نخست مغلوب شدیم. اما با تلاش بازیکنان وضعیت را تغییر دادیم و توانستیم تا پایان بازی شرایط را به نفع خود پیش ببریم.

وی ضمن تاکید بر اینکه این نخستین پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان بود، ادامه داد: از این بابت خیلی خوشحالم و بازیکنانم می‎بالم.

* به نظر شما کسب این پیروزی چه کمکی می‎تواند به والیبال ایران داشته باشد؟

سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: ایران در رشته والیبال لیگی حرفه‎ای با بازیکنان و مربیان زیاد دارد. این پیروزی می‎تواند قطعا وضعیت تمرینی والیبال کشورمان را ارتقا دهد.

تیم ملی والیبال کشورمان یکشنبه شب برای برگزاری دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان جهان در میلان به مصاف ژاپن رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر یک صاحب برتری شود.

هفدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان جهان تا 18 مهرماه در ایتالیا پیگیری خواهد شد.