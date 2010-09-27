عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این ممنوعیت استخدام براساس بخشنامه شماره 27 مهرماه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس و در اجرای قانون تاسیس استان البرز دستگاههای اجرایی موظف شده اند ضمن هماهنگی با استانداری البرز و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نسبت به طراحی و تنظیم تشکلات تفصیلی واحدهای اجرایی استان البرز اقدام کنند.

فرهادی گفت: برابر با ضوابط تشکیلاتی مورد عمل و با رعایت مفاد این بخشنامه دستگاههای اجرایی باید پیشنهاد لازم را برای بررسی و تایید ظرف مدت 15 روز به معاونت ریاست جمهوری ارائه کنند.

این مسئول بیان کرد: طبق این بخشنامه تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در اجرای آیین نامه ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش غیردولتی واگذار می شود.

همه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه در یک واحد سازمانی ادغام می شوند

سرپرست استانداری البرز تاکید کرد: در اجرای ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، همه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند و واحدهای سازمانی شهرستان کرج نیز در واحد استانی دیده می شود.

فرهادی یادآور شد: نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای تازه تاسیس از طریق جابجایی نیروی انسانی موجود در واحدهای سازمانی دستگاه اجرایی مستقر در شهر تهران که ساکن شهرستان کرج هستند تامین می شود و هرگونه استخدام جدید در استان البرز ممنوع است.

سرپرست استانداری البرز همچنین تاکید کرد: تمام واحدهای اداری مستقر در مرکز استان که مربوط به یک وزارتخانه و موسسات وابسته هستند در یک ساختمان استقرار می یابند و در طراحی و ساخت ساختمانهای اداری این موضوع رعایت خواهد شد.

فرهادی در پایان افزود: پستهای لازم از محل 80 در صد پستهای بلا تصدی موجود دستگاه های اجرایی مستقر در شهر تهران به این امر اختصاص خواهد یافت و در صورت نیاز به پست سازمانی بیشتر از طریق جابجایی نیروی انسانی به همراه پست سازمانی مربوط اقدام می شود.