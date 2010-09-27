سفیر زمین برای خوشامدگویی به موجودات فضایی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیچ به این فکر کرده اید که اگر زمانی بیگانگان فضایی از سیاره ای دیگر تقاضای گفتگو با زمینیان را داشته باشند، چه کسی باید با آنها حرف بزند؟

سازمان ملل متحد قصد دارد برای انجام این ماموریت خطیر و مهم یک اختر فیزیکدان مالزیایی را به کار گیرد، فردی که در حال حاضر ریاست دفتر امور فضای خارج را به عهده داشته و احتمالا وظیفه وی برقراری ارتباط با حیاتهای فرازمینی خواهد بود.

"مزلان اوثمن" هفته آینده در کنفرانس جامعه علمی رویال در باکینگهام پست جدید خود را اعلام کرده و وظایف خود را درباره گفتگو با بیگانگان فضایی که به زمین می آیند و برقراری ارتباط با آنها تشریح خواهد کرد.

وی به تازگی اعلام کرده بود که کشف تعداد زیادی از سیاره های شبه زمینی در مدار ستاره های دورافتاده نشان می دهد حیات هوشمند در جهان هستی بسیار رایج تر از آن چیزی است که زمانی تصور می شد به گفته وی تلاش مداوم برای برقراری ارتباط با فرازمینی ها این امید را زنده نگه می دارد که روزی نوع بشر قادر خواهد بود سیگنالهایی را از حیاتهای ماورائی دریافت کند.

در چنین زمانی است که به گفته اوثمن باید واکنشی برنامه ریزی شده که بتواند تمامی حساسیتهای این چنین موقعیتهایی را در نظر داشته باشد، آماده داشت.

با انتخاب و شکل دادن به چنین پستی، زمانی که یک فضایی به زمین آمده و بخواهد تا او را نزد رئیس ببرند، همه خواهند دانست که این رئیس خانم اوثمن است ریچارد کروثر از متخصصان بخش قانون و نظارت بر فضا در آژانس فضایی انگلستان می گوید خانم "اوثمن" دقیقا بهترین فرد برای زمانی است که یک فضایی به شما بگوید: "من را نزد رئیست ببر."

سازمان ملل متحد از گذشته تاکنون در مناقشاتی که بر سر چگونگی مدیریت کشف حیاتهای هوشمند در دیگر سیاره ها وجود دارد، درگیر بوده است. این سازمان پیش نویسی را به منظور گندزدایی از تجهیزات فضایی که می توانند میکروبهای بیگانه را به زمین انتقال دهند، فراهم کرده و در حال مطالعه بر روی نوع خوشامدگویی هایی است که هنگام ورود بیگانگان فضایی به زمین بشر می تواند به آنها تقدیم کند.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، با این همه استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور انگلیسی به تازگی درباره احتیاط در برقراری ارتباط با بیگانگان فضایی هشدار داده است. به گفته وی آنها در کشتی های بزرگی زندگی می کنند که سوخت مورد نیاز آن در سیاره شان به پایان رسیده است و برای یافتن سوخت به زمین آمده اند نتیجه چنین سفری مشابه اولین ورود کریستف کلمب به آمریکا خواهد بود. دیداری که برای بومیان آمریکایی چندان خوشایند نبود.