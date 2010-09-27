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۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

در آذربایجان غربی؛

فقط 45 درصد راه های روستایی آسفالت است

فقط 45 درصد راه های روستایی آسفالت است

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر تنها 45 درصد از راه های روستایی استان از نعمت آسفالت برخوردار هستند.

ارسلان شکری در حاشیه بهره برداری از راه های روستایی بوکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون از هفت هزار و 250 کیلو متر راه روستایی استان حدود سه هزار کیلو متر آسفالت شده اند.

وی با اشاره به وجود دو هزار و 800 روستا در استان خاطرنشان کرد: از این تعداد 10 درصد دارای راه خاکی، 45 درصد آسفالت و مابقی دارای راه شوسه هستند.

شکری ازبهره مندی 72 درصد خانوارهای روستایی استان از راه آسفالته خبرداد و گفت: همچنین 91 درصد از خانوارهای روستایی استان از راه مناسب و شوسه بهره مند هستند.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در ادامه از اختصاص 110 میلیارد ریال به توسعه و ساخت راه های روستایی استان در سالجاری خبرداد و بیان داشت: این میزان در سال گذشته 30 میلیارد ریال بود.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در ادامه به روند اجرای طرح همت اشاره کرد و گفت: طرح همت با هدف بهسازی و آسفالت بیش از هزار کیلومتر راه روستایی در روستاهای آذربایجان غربی از آغاز سال جاری در ادامه طرح لبیک آغاز شده است.

شکری تاکید کرد: در این طرح، با استفاده از امکانات حوزه راه و ترابری استان بهسازی و آسفالت 1000 کیلومتر بمدت دوسال برنامه ریزی شده و در حال حاضر زیرسازی 56 درصد این میزان تکمیل شده است.

این مقام مسئول گفت: با استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات ومنابع انسانی مجموعه راه و ترابری استان، تلاش می شود تا پایان امسال عملیات آسفالت روستاهای بالای 100 خانوار به پایان رسد.

کد مطلب 1159379

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