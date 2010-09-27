فقط 45 درصد راه های روستایی آسفالت است

ارسلان شکری در حاشیه بهره برداری از راه های روستایی بوکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون از هفت هزار و 250 کیلو متر راه روستایی استان حدود سه هزار کیلو متر آسفالت شده اند.

وی با اشاره به وجود دو هزار و 800 روستا در استان خاطرنشان کرد: از این تعداد 10 درصد دارای راه خاکی، 45 درصد آسفالت و مابقی دارای راه شوسه هستند.

شکری ازبهره مندی 72 درصد خانوارهای روستایی استان از راه آسفالته خبرداد و گفت: همچنین 91 درصد از خانوارهای روستایی استان از راه مناسب و شوسه بهره مند هستند.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در ادامه از اختصاص 110 میلیارد ریال به توسعه و ساخت راه های روستایی استان در سالجاری خبرداد و بیان داشت: این میزان در سال گذشته 30 میلیارد ریال بود.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در ادامه به روند اجرای طرح همت اشاره کرد و گفت: طرح همت با هدف بهسازی و آسفالت بیش از هزار کیلومتر راه روستایی در روستاهای آذربایجان غربی از آغاز سال جاری در ادامه طرح لبیک آغاز شده است .

شکری تاکید کرد: در این طرح، با استفاده از امکانات حوزه راه و ترابری استان بهسازی و آسفالت 1000 کیلومتر بمدت دوسال برنامه ریزی شده و در حال حاضر زیرسازی 56 درصد این میزان تکمیل شده است .