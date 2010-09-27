مراسم افتتاح تصفیه خانه آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این مراسم هم اکنون در سینما نفت این شهر در حال انجام و سخنرانان در حال ایراد سخنرانی هستند.

در این سفر از طرح آبرسانی غدیر و تصفیه‌خانه آب ثامن‌الائمه آبادان توسط رئیس‌جمهور بهره‌برداری می‌شود.

تصفیه خانه آب آبادان یکی از بزرگترین طرح‌های حوزه وزارت نیرو در این استان محسوب می‌شود که فاز نخست این تصفیه خانه امروز و همزمان با سالروز شکست حصر آبادان با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

این تصفیه‌خانه بزرگ که در سال 84 عملیات ساخت آن در آبادان آغاز شده یکی از مهمترین پروژه‌های در حال اجرا در این شهرستان است.

تصفیه‌خانه جامع شهری آب ثامن الائمه آبادان ظرفیت تولید 180 هزار متـر مکعب آب در شبانـه روز را دارد.

در ادامه این سفر، احمدی نژاد در مراسم گرامیداشت شهیده فرهانیان و شهدای زن هشت سال دفاع مقدس حضور می‌یابد.

