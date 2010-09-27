غروب فوتبال زنجان با تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فوتبال زنجان امروز در حالی خود را در عرصه رقابت های دسته دو کشور می بیند که سالهای نه چندان دور با عناوین مختلفی همچون سایپای زنجان، سرب و روی زنجان، شهاب زنجان و کاوه زنجان بارها خود را در یک قدمی صعود به دسته های بالاتر و حتی لیگ برتر دیده بود که این امر هیچگاه رنگ حقیقت به خود نگرفت تا اشک تماشاگران علاقمند به فوتبال در این استان همواره از بی‌تدبیری مدیران این تیم سرازیر شود.



تلاش های محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان نیز که سابقه درخشانی در خصوص فوتبال استان کرمان در زمان حضورش در این استان دارد، در مقابل مقاومت مسئولان ورزش زنجان هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.



محمد رئوفی نژاد در این خصوص گفت: حضور یک تیم فوتبال از استان زنجان در لیگ برتر از جهت اقتصادی و فرهنگی به نفع استان است و بر این اساس باید تمام زیر ساخت های ورزشی استان برای این کار آماده باشد.

رئوفی نژاد که سابقه ای درخشان از ایجاد تحول در فوتبال کرمان دارد تلاش های زیادی برای صعود تیم شهرداری زنجان به لیگ برتر کرد ولی همه این تلاش ها با تاکید برخی بر فعل نخواستن و اصل مهم در استان زنجان یعنی عدم تحمل همدیگر عقیم ماند.

در این میان، فریدون اصفهانیان داور بازنشسته فوتبال کشور، از زمان پذیرش ریاست هیت فوتبال استان زنجان، تلاش های زیادی را در این عرصه صورت داده است.

وی که عضو شورای شهر زنجان است توانست تا حدودی حمایت اعضای شورای شهر را برای حمایت از فوتبال زنجان کسب کند ولی همه اینها تنفس مصنوعی به بدن بی روح فوتبال زنجان بود.

رئیس هئیت فوتبال استان زنجان در تلاشی تازه، رضا وطن خواه، فوتبالیست نام آشنای سال های دور کشور را به عنوان سرمربی تیم فوتبال دسته دومی شهرداری زنجان معرفی کرد.



فریدون اصفهانیان در این خصوص گفت: تمرینات تیم شهرداری زنجان با حضور 40 بازیکن که اکثر آنها نیز بومی هستند، در زمین چمن مجموعه ورزشی 15 خرداد زنجان زیر نظر این سرمربی آغاز شده است.



وی با بیان اینکه رقابت های فوتبال لیگ دسته دو باشگاه های کشور از 29 شهریور ماه امسال به طور رسمی کلید خواهد خورد، ادامه داد: امیدواریم تیم شهرداری زنجان بتواند تا 18 شهریور ماه که آخرین مهلت برای ارسال مدارک و اسامی تیم می باشد، نسبت به انتخاب بازیکنان خود اقدام کند.



اصفهانیان افزود: رضا وطن خواه که بازی در تیم ملی و باشگاه پرسپولیس تهران را در کارنامه خود دارد، سال گذشته به عنوان سرمربی پتروشیمی تبریز بر روی نیمکت این تیم، هدایت نماینده آذربایجان شرقی را در لیگ دسته یک باشگاه های کشور برعهده داشت.



تیم شهرداری زنجان امسال در حالی قرار است بازی های خود را در رقابت های فوتبال دسته دو لیگ آزادگان پیگیری کند که بنا به ادعای مسئولان ورزش استان، قرار بود این تیم در فصل گذشته به لیگ برتر صعود کند که این امر محقق نشد و امروز وطن خواه قرار است تیمی را در دسته دوم هدایت کند که هیچ کس مسئولیت سقوط به لیگ دسته دوم را به عهده نگرفته است.



عدم وجود حامی مالی مشکل بزرگ دیگری است که مسئولان ورزش استان از آن به عنوان یکی از ناکامی های ورزش استان به ویژه ورزش های تیمی یاد می کنند.



اگر این سخن را امری برای توجیه فرار از بار مسئولیت ناکامی در اقبال در ورزش های تیمی ندانیم و منصفانه با این ادعا برخورد کنیم بی شک باید به این نکته تاکید کنیم که سهم ورزش زنجان از شرکت ها و کارخانه های بزرگ، تنها درصد کمی از اعتبارات است که آن هم در این مقطع زمانی به تیم ها نمی رسد.

وجود شرکت های بزرگ ایران ترانسفو، پارس سوئیچ، کالسیمین و برخی شرکت ها و کارخانجات بزرگ و کوچک در زنجان هیچ کدام دردی از ورزش زنجان دوا نکرده و تنها حرفها و ادعاهایی است که در عمل رنگ می بازند.



رئیس هئیت فوتبال استان زنجان،نبود حامی مالی را مهمترین عامل در زمینه عدم موفقیت و توسعه ورزش استان زنجان دانست و اذعان داشت: به علت عدم وجود حامی مالی مناسب تعداد زیادی از تیم های استان زنجان حتی نتوانسته در لیگ های دسته بالا حاضر شوند.



فریدون اصفهانیان با بیان اینکه ورزش استان زنجان در حال حاضر بحث اسپانسر و حامی مالی را به عنوان مشکل اساسی و اصلی فرا روی خود می بیند، افزود: دراستان زنجان اسپانسر مالی تیم ها به عنوان یک معضل مهم تبدیل شده و در کل می توان گفت که حامی مالی ورزش در استان زنجان واژه ای بی معنا است.



در کنار این امر،در مقطعی نیز مسئولان ورزش استان زنجان که از موفقیت در عرصه ورزش سخن می گویند از آوردن تیم فوتسال لیگ برتری پوشینه بافت قزوین به زنجان خبر دادند که این امر نیز ناکام ماند.



متولیان ورزش استان زنجان، امروزخود را به این خوش کرده وافتخارشان این است که زنجان پایتخت ورزش پیاده روی ایران است، ورزشی که برای آن نه سرمایه گذاری چندانی لازم است نه جذب اسپانسر و ...!



رئیس هئیت فوتبال استان زنجان، نبود صنایع بزرگ و حمایت کننده از ورزش استان زنجان را یادآور شد و ادامه داد: ورزش استان زنجان برای رشد و توسعه و ارتقای درعرصه های بین المللی نیازبه حمایت مالی دارد و مسئولان باید به این زمینه توجه ویژه داشته باشند.