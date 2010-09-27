یونیفل نقش خود را به خوبی ایفا نمی کند/ ضرورت استقلال دادگاه حریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، میشل سلیمان در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک اظهار داشت: نیروهای یونیفل تنها به اجرای قطعنامه 1701 از جانب لبنان اکتفا می کنند و این در حالی است که اسرائیل همچنان کشتزارهای شبعا و بخش لبنانی روستای غجر را تحت اشغال دارد و همواره حاکمیت لبنان را نقض می کند و علاوه براین شبکه های جاسوسی اسرائیل و تهدیدات آن علیه لبنان جزء بزرگترین اقدامات تجاوزکارانه به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: ما همواره به سازمان ملل متحد اعتماد داریم اما نقشی که یونیفل ایفا می کند کافی نیست. وی درباره رابطه با سوریه گفت: در سطح دولت و ریاست جمهوری هماهنگی کاملی با سوریه وجود دارد.

رئیس جمهور لبنان در رابطه با تجهیز سلاح ارتش این کشور نیز گفت که دولت لبنان اساس و تصمیم گیرنده تجهیز ارتش است و جایز نیست که در برابر تجاوز جنگنده ها و تانک های دشمن موشک ضد هوایی و گلوله ضد تانک نداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: لبنان همچنان در حالت جنگ با اسرائیل قرار دارد و باید آماده دفاع از خود باشد در نتیجه ما با استفاده از ابزار و امکانات موجود از خود دفاع می کنیم و این با اصل گفتگو تناقض دارد. به عنوان مثال در تجاوز اسرائیل به روستای عدیسه ارتش لبنان در مرزها مستقر بود و مقاومت لبنان در آمادگی کامل قرار داشت و اگر ارتش نمی توانست دفاع کند مقاومت ایفای نقش می کرد.

سلیمان درباره موضوع مقاومت اظهار داشت: مقاومت یک امر داخلی و موضوع لبنانی است. ما به اسرائیل حمله نمی کنیم اما از خود دفاع می کنیم. تروریسم خطر واقعی جهان امروز است.

رئیس جمهور لبنان در بخش دیگر سخنان خود درباره دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری و صدور حکم احتمالی علیه حزب الله اظهار داشت: کسی تاریخ صدور حکم احتمالی و مضمون آن را در اختیار ندارد و سخنانی که در این رابطه مطرح می شود شایعاتی بیش نیست زیرا اطلاعاتی در این باره وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب افزود: بهتر است دادگاه بین المللی با اعلام استقلال خود و پرهیز از سیاسی کاری و تحقیق درباره هر گونه احتمال مطرح شده اعتماد خود را نزد افکار عمومی احیا کند و اگر چنین اتفاقی رخ داد می توان گفت این دادگاه به دنبال حقیقت و نه اتهام سیاسی است.