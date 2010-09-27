بیماری آلزایمر ابراهیم یونسی بهبود یافت

رزا گلپاشی همسر این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، از تاثیر مداواهای پزشکی در بهبودی بیماری آلزایمر یونسی خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای یونسی الان دیگر مشکلی از این بابت ندارد و مثل قبل نیست که با گذشت فاصله زمانی کم، اتفافات پیرامونش را از یاد ببرد.

وی افزود: مداواهای پزشکی جواب داده و الان حال او خوب است و دارد مطالعه می‌کند.

همسر ابراهیم یونسی که خود پیشتر پرستار بوده و به تنهایی از همسرش در منزل مراقبت می‌کند، در عین حال توانایی این نویسنده را برای ازسرگیری حرفه‌اش ترجمه، اندک توصیف کرد و گفت: او فعلاً باید به استراحت کامل بپردازد و امیدواریم روزی بتواند دوباره ترجمه کند.



آرزوهای بزرگ (چارلز دیکنز)، یک جفت چشم آبی (توماس هاردی)، مردی که خورشید را در دست داشت (جک ریموند جونز)، با این رسوایی چه بخشایشی (رندل جاناتان)، دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده (داستایفسکی) و اسپارتاکوس (هوارد فاست) از جمله آثار ترجمه‌ای و هنر داستان نویسی، دلداده‌ها، رویا به رویا، مادرم دو بار گریست، کج‌کلاه و کولی، گورستان غریبان، زمستان بی‌بهار، شکفتن باغ، دادا شیرین و اندوه شب بی پایان از جمله آثار تالیفی اوست.



ابراهیم یونسی با 83 سال عمر از نویسندگان و مترجمان پیشکسوتی محسوب می‌شود که بیش از 80 کتاب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده ‌است.

