آمار کشته شدگان تصادف کرج به 13 نفر رسید

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: امار کشته شدگان تصادف بامداد امروز در عوارضی کرج از 10 نفر به 13 کشته رسید.

وی ادامه داد: تمامی مجروحان این تصادف سنگین به بیمارستانهای کرج و تهران منتقل شده اند و تاکنون آمار مجروحان 29 نفر گزارش شده بود که با فوت سه نفر از مجروحین در حال حاضر 26 مجروح تحت مداوا هستند.

حال چند مجروح وخیم است

این مسئول امداد حال چند نفر از مجروحین را وخیم اعلام کرد و گفت: مجروحان بد حال با یک دستگاه بالگرد به بیمارستانهای تهران منتقل شده اند.

بامداد امروز یک خودروی تریلی اسکانیا حوالی عوارضی کرج در اتوبان کرج - قزوین از پشت با اتوبوس مسافربری که از بانه عازم تهران بود برخورد کرده و موجب کشته شدن 13 نفر و مجروحیت 26 نفر شد.