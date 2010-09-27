  1. استانها
  2. البرز
۵ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۹

اختصاصی مهر/

آمار کشته شدگان تصادف کرج به 13 نفر رسید

آمار کشته شدگان تصادف کرج به 13 نفر رسید

کرج - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران گفت: آمار کشته شدگان تصادف سنگین در عوارضی کرج به 13 نفر رسید.

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: امار کشته شدگان تصادف بامداد امروز در عوارضی کرج از 10 نفر به 13 کشته رسید.

وی ادامه داد: تمامی مجروحان این تصادف سنگین به بیمارستانهای کرج و تهران منتقل شده اند و تاکنون آمار مجروحان 29 نفر گزارش شده بود که با فوت سه نفر از مجروحین در حال حاضر 26 مجروح تحت مداوا هستند.

حال چند مجروح وخیم است

این مسئول امداد حال چند نفر از مجروحین را وخیم اعلام کرد و گفت: مجروحان بد حال با یک دستگاه بالگرد به بیمارستانهای تهران منتقل شده اند.

بامداد امروز یک خودروی تریلی اسکانیا حوالی عوارضی کرج در اتوبان کرج - قزوین از پشت با اتوبوس مسافربری که از بانه عازم تهران بود برخورد کرده و موجب کشته شدن 13 نفر و مجروحیت 26 نفر شد.

کد مطلب 1159406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها