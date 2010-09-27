دهها هکتار از خاک کشور بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌امیر سرتیپ محمدحسن نامی، عصر یکشنبه در نشست مشترک دست اندرکاران نقشه برداری هوایی از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی با استاندار این استان گفت: بازگرداندن این میزان خاک به کشور با اصلاح مسیر رودخانه های مرزی و با تعامل مناسب همسایگان ایران محقق شده است.

وی گفت: طی چهار سال اخیر با مشارکت مناسب همسایگان کشورمان، نقشه برداری های گسترده ای جهت اصلاح مسیر رودخانه هایی که رانش داشته اند اجرا شده است که نتیجه ان بازگرداندن ده‌ها هکتار به خاک کشورمان بود.

نامی گفت: در جریان یکی از نقشه برداری های هوایی که برای اصلاح مسیر یکی از رودخانه های مرزی انجام شد، قراداد اولیه مرزی اصلاح و 120 هکتار به خاک کشورمان بازگشت.

معاون وزیر دفاع گفت: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با کشورهای همجوار، همکاری مشترک شایسته ای داشته است که در این راستا هم اکنون عملیات نقشه برداری هوایی برای تحدید حدود بین ایران و عراق انجام می شود و در این خصوص نشست های امیدوار کننده ای با افغانستان صورت گرفته است.

امیر سرتیپ نامی اظهار داشت: نقشه‌برداری هوایی و استفاده از این ظرفیت در توسعه و عمران کشور برای احقاق حق مرزی مورد تاکید است.

حمایت مادی سازمان جغرافیایی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح همچنین از برنامه حمایتی این سازمان از محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: این حمایت ها در راستای خنثی کردن تلاش عده ای در جذب نخبگان ایرانی به خارج و استفاده اطلاعاتی از آنها صورت می گیرد.

وی افزود: مسئولان سایت گوگل ارث( google earth ) از سال گذشته با دانشجویانی که برای تکمیل پایان نامه خود به این سایت مراجعه می کردند تماس برقرار کرده و از آن ها می خواستند که یک نسخه از پایان نامه خود را به این سایت ارسال کنند.

معاون وزیر دفاع تصریح کرد: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حمایت مادی از محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درصدد خنثی کردن این تحرکات برآمده است.

به گفته معاون وزیر دفاع، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از آغاز برنامه پشتیبانی مادی خود، 470 میلیون تومان از محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حمایت کرده است.