تاکید وزیران خارجه ایران و آلمان بر تعامل سازنده 1+5 برای حل مسائل

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار که بنا به درخواست طرف آلمانی انجام شد، دیدگاههای ایران در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با همکاری های صلح آمیز ازجمله تبادل سوخت و راهکار خروج 1+5 از بن بستی که بواسطه رویکرد نادرست آنان ایجاد شده است را برای همتای آلمانی خود بیان کرد .

وزیر امور خارجه ایران با تشریح روند اقدامات و همکاریهای انجام شده از سوی تهران در طول سالهای گذشته به منظور اعتمادسازی برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای ، با مرور دوره های مختلف گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و سایر طرفهای مورد مذاکره تا امضای بیانیه تهران و ابتکار مبادله سوخت ، آخرین تحولات انجام شده در این خصوص را مورد بحث قرار داد.

متکی با اشاره به پیشرفت حاصله در سایه بیانیه تهران به عنوان یک چهارچوب فراگیر که با حضور دو برزیل و ترکیه در زمینه تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران انجام شد ، به پاسخ غیر متناسب در صدور قطعنامه1929 اشاره و افزود : به رغم صدور این قطعنامه و اقدامات فرا قطعنامه ای که تکرار سیاست شکست خورده 5 سال گذشته است، جمهوری اسلامی ایران همچنان آمادگی خود را برای اجرای توافقات این بیانیه اعلام کرده، البته بطور همزمان به هدف تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ، غنی سازی20 درصدی را آغاز کرده و در خصوص مذاکرات با1+5 نیز آمادگی خود را اعلام کرده است .

وی با انتقاد از سیاست دو سویه مبنی بر تحریم و صدور قطعنامه از یکسو و دعوت به گفتگو و مذاکره از سوی دیگر ، تنها راه پیش روی1+5 را تعامل و گفتگوی سازنده با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اعلام کرد.

متکی لزوم نگاه وزیر امور خارجه آلمان به آینده نگری در موضوع هسته ای را صائب دانست و افزود : با بهره گیری از تجربه های گذشته ضرورت دارد که شرایط به صورت واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد و به سمت یک راه حل فراگیر و مبتنی بر قوانین و عدالت حرکت نماییم.

وزیر امور خارجه با تاکید مجدد بر شفافیت مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، پیام مقام معظم رهبری به اولین کنفرانس خلع سلاح تهران که طی ان استفاده از سلاح هسته ای حرام اعلام شده است و همچنین جایگاه فتوی در مبانی فقهی و دینی مسلمانان را برای طرف آلمانی تشریح کرد .

وزیر خارجه آلمان نیز در این دیدار ضمن ابراز همدردی با قربانیان انفجار اخیر در مهاباد و محکوم کردن آن ، شرایط موجود در فضای سیاسی - بین المللی را برای آغاز گفتگوهای هسته ای ایران مناسب ارزیابی کرد و افزود : میبایست با آینده نگری از شرایط موجود برای حرکت به جلو استفاده کرد.

وی اقدام جمهوری اسلامی ایران در برگزاری کنفرانس خلع سلاح و مواضع شفاف ایران در بحث سلاح هسته ای را کمک کننده قلمداد کرد و افزود : اینک همه اعضای 1+5 بر حق استفاده صلح آمیز هسته ای ایران تاکید دارند.

وی مذاکرات سازنده را تنها راه حل و فصل مسائل فیمابین اعلام کرد.