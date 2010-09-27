به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اجرای مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست مشترک روند اجرای این قانون و نیز ارائه آموزش‌های لازم به صنوف مشمول این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که نیمه دوم سال 87 عملیاتی شده، تاکنون در سه مرحله اجرا و شماری از فعالان اقتصادی کشور را دربر گرفته است.

در دوره چهارم اجرای این قانون، فعالان اقتصادی دوازده صنف جدید به عنوان مودیان مالیاتی گروه (ب) از ابتدای مهرماه سال جاری مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

وزارت بازرگانی در عین حال اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اعضای این صنوف ارائه شده است.

تفاهم‌نامه سه جانبه اجرای این قانون بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی)، وزارت بازرگانی و شورای اصناف ماه گذشته به امضا رسید. در این تفاهم‌نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است. در بندهای این تفاهم‌نامه به آمادگی مودیان مرحله چهارم قانون مذکور برای اجرای آن از اول مهرماه سال جاری و سایر مودیان گروه‌های بند (ج) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم تاکید شده است.

گفتنی است، مهرماه سال 1387 نخستین مرحله قانون مالیات بر ارزش افزوده در گروه (الف) که شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی بود، به اجرا درآمد. در راستای اجرای این قانون، مودیان مالیاتی به سه گروه الف، ب و ج دسته‌بندی شده است.

براساس این گزارش، صاحبان کارگاه‌های صنعتی، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن‌آلات، صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، صاحبان متل‌ها و هتل‌های یک و دو ستاره، صاحبان نمایشگاه‌های خودرو و بنگاه‌های معاملات املاک، صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو، چاپخانه‌داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای و دفاتر خدمات ارتباطی، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی، رسته‌های صنفی مشمول گروه (ب) قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.