به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی استان ایلام، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دغدغه های معاونت، کمبود گنجایش شبستان اصلی امامزادههای تاریخی است که همواره با درخواستهای مردمی مواجه بوده است.
محمد جواد خانزادی افزود: برای نخستین بار در سال 88 با اجرای طرح مرمتی – حفاظتی، ساماندهی و توسعۀ کاربری دو بقعه ثبت شده استان شامل بنای امامزاده سید ابراهیم (ع) زرین آباد و امام زاده پیر محمد آبدانان در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این طرحها به اتمام رسیده و در حال بررسی در شورای فنی استان جهت تصویب و ارسال به معاونت میراث فرهنگی کشور است.
این مقام مسئول در ادامه افزود: بر اساس این طرحها، بنای امامزادهها جهت استفاده زائران در یک ضلع و بر مبنای ضوابط میراث فرهنگی توسعه و فضاهای اطراف نیز ساماندهی میشوند.
ایلام - خبرگزاری مهر: تهیه طرحهای ساماندهی و توسعهای بنای امامزادههای ثبت شده یکی از برنامههای در دستور کار معاونت حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی استان ایلام است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی استان ایلام، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دغدغه های معاونت، کمبود گنجایش شبستان اصلی امامزادههای تاریخی است که همواره با درخواستهای مردمی مواجه بوده است.
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