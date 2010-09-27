به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی استان ایلام، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دغدغه های معاونت، کمبود گنجایش شبستان اصلی امامزاده‌های تاریخی است که همواره با درخواست‌های مردمی مواجه بوده است.



محمد جواد خانزادی افزود: برای نخستین بار در سال 88 با اجرای طرح مرمتی – حفاظتی، ساماندهی و توسعۀ کاربری دو بقعه ثبت شده استان شامل بنای امامزاده سید ابراهیم (ع) زرین آباد و امام زاده پیر محمد آبدانان در دستور کار قرار گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها به اتمام رسیده و در حال بررسی در شورای فنی استان جهت تصویب و ارسال به معاونت میراث فرهنگی کشور است.



این مقام مسئول در ادامه افزود: بر اساس این طرح‌ها، بنای امامزاده‌ها جهت استفاده زائران در یک ضلع و بر مبنای ضوابط میراث فرهنگی توسعه و فضاهای اطراف نیز ساماندهی می‌شوند.