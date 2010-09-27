پشت پرده شاهدان دروغین ترور حریری افشا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "نبیه بری" در گفتگو با روزنامه السفیر اظهار داشت: این مسئله درست نیست که برای حل چالش فعلی در صحنه سیاسی لبنان مهلت زمانی تعیین کنیم.

وی تاکید کرد: شخصا تمام تلاش خود را تا آخرین لحظه در راستای جلوگیری از وقوع فتنه مذهبی در لبنان انجام داده ام، فتنه ای که خشک و تر را با هم می سوزاند.

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به اینکه ما تمام تلاش خود را در گذشته در راستای جلوگیری از وقوع فتنه اسلامی مسیحی مبذول داشتیم، تاکید کرد: برای جلوگیری از وقوع فتنه سنی- شیعی هم باید آنچه نا ممکن است انجام دهیم.

نبیه بری با تاکید بر اینکه تا کنون تمام اطلاعاتی را که درباره پرونده شاهدان دروغین دادگاه ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) داشته، ارائه نکرده است، افزود: مسائل حقوقی مهمی در این پرونده وجود دارد که به آنها اشاره نکرده ام و در زمان مناسب این کار را انجام خواهم داد.

رهبر جنبش امل لبنان در ادامه با تاکید بر لزوم پیگیری این مسئله توسط دستگاه قضایی لبنان، افزود: آنان باید تحقیقات از شاهدان دروغین را برای افشای کسانی که پشت این اقدام قرار داشته اند، آغاز کنند.

شاهدان دروغین دادگاه حریری کسانی بودند که در روند تحقیقات دمشق را متهم به دست داشتن در ترور نخست وزیر وقت لبنان در سال 2005 کردند، که دروغین بودن این اتهام بعدها به اثبات رسید تا جایی که اخیرا "سعد الحریری" نخست وزیر وقت لبنان بابت متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور پدرش عذرخواهی کرد.

یادآورمی شود در حالی که حزب الله لبنان دادگاه بین المللی ترور"رفیق حریری" را ابزار دست آمریکا و رژیم صهیونیستی می داند، جریان غربگرای چهارده مارس حزب الله را به تلاش برای به تعطیلی کشاندن دادگاه متهم می کند.