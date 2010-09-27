چامسکی: گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب دارای نتایج مفیدی خواهد بود

پرسش در مورد گفتگوی فیلسوفان شرق و غرب مهم و کلیدی است
دکتر نوام چامسکی در مورد موضوع همایش امسال روز جهانی فلسفه (نظر و عمل) که در ایران برگزار میشود و اینکه این موضوع تا چه اندازه میتواند پیوند دهنده فلسفه شرق و غرب باشد به خبرنگار مهر گفت: سؤال بسیار خوبی را مطرح کردید. پرسش در مورد گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب پرسش مهم و کلیدی است.
وی افزود: گفتگوهای جدی میان فیلسوفان شرق و غرب قابل توجه هستند و مورد استقبال قرار میگیرند.
این زبان شناس برجسته معاصر تصریح کرد: گفتگوهای فیلسوفان شرق و غرب واجد و حامل نتایج و پیامدهای ماندگاری خواهد بود.
این فیلسوف معاصر در پایان خاطر نشان کرد: حاصل و نتایج گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب پایدار خواهد بود و نتایج وپیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.
نظریه معروف وی دستور زایشی است که در دهه ۶۰ میلادی انقلابی در زبانشناسی معاصر ایجاد کرد. وی همچنین کتابهای متعددی درباره ذهن و زبان و مغز و زبان نوشته است. در واقع چامسکی در بررسیهای خود نشان داد که با بررسی نظام زبانی افراد میتوان نتایج روانشناختی به دست آورد.
نظریات چامسکی انقلابی در رشته زبانشناسی به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و به طور ارثی برنامهریزی شده است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا میکند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش میگیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریهپردازان پیشتر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک میشود.
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