دهقان در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای برگزاری کارگاه‌ کوتاه مدت شش روزه‌ای به شهر ساوه آمده‌ام و در این کارگاه با بچه‌های تئاتر ساوه طی شش روز کارگاه "تولید تئاتر کارگاهی" را برگزار می‌کنم. اینکه چطور می‌توان در مدت زمان کوتاه و طی 30 جلسه به شیوه کارگاهی به تولید یک تئاتر رسید موضوعی است که در این کارگاه مورد توجه است.



وی ادامه داد: در کنار این کارگاه ششمین همایش داخلی تئاتر دفاع مقدس هم از اول تا ششم مهرماه در ساوه برگزار می‌شود. در این جشنواره شش روزه، هر روز یک نمایش ساعت 17 اجرا می‌شود. بنده در کنار آقای رضا نمازی از پیشکسوتان تئاتر ساوه و مهدی محمدی داوری شش نمایش حاضر در جشنواره را بر عهده دارم.



این کارگردان جوان تئاتر با اشاره به اینکه کارگاه‌های آموزشی باید جنبه عملی هم داشته باشند درباره نحوه برگزاری کارگاه "تولید تئاتر کارگاهی" توضیح داد: در این کارگاه هشت گروه در نهایت 10 نفره نمایشنامه‌هایی را ارائه داده‌اند . در ابتدا نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد را به صورت شفاهی به شرکت کنندگان در کارگاه می‌گویم و سپس این نکات توسط گروه‌های هشت گانه کارگاه به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.



دهقان برگزاری کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت را برای آشنایی علاقه‌مندان به تئاتر با اصول پایه‌ای این هنر امری مؤثر دانست : البته برای اینکه شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها به تولید برسند و با مخاطب مواجه شوند باید کارگاه‌های بلند مدت‌تری برگزار کرد. اگر می‌توانستیم کارگاه را به مدت یک ماه برگزار کنیم قطعا هشت نمایش از درون این کارگاه برای اجرا آماده می‌شد که در شهر ساوه روی صحنه بروند. به زعم من در کارهای تولید شده در کارگاه خلاقیت، تجربه‌های نو و تکنیک‌های اولیه تئاتر وجود خواهد داشت.



وی افزود: در کنار برگزاری این کارگاه شرکت کنندگان با نکات ابتدایی تئاتر هم آشنا می‌شوند که متأسفانه پیش از این به اشتباه از آن‌ها استفاده می‌کردند. شرکت کنندگان علاقه‌مندند که این کارگاه ادامه پیدا کند و من هم راغب هستم خارج از توافقاتی که با اداره‌کل هنرهای نمایشی دارم این کار را انجام دهم. ولی یکی از بهترین کمک‌ها این است که یکی از کارگردان‌های حرفه‌ای تئاتر تهران در مدت زمانی مناسب با چند گروه تئاتر در شهرستان‌های مختلف مثل ساوه کار کنند. همچنین این کارگردان متنی را هم خود با بازیگران حاضر در کارگاه تولید و اجرا کند.



کارگردان نمایش‌های "خنکای ختم خاطره"، "لوله" و "دو متر در دو متر جنگ" یادآور شد: کارگاه "تولید تئاتر کارگاهی" با کمترین هزینه در طول یک ماه می‌تواند هشت نمایش توسط شرکت کنندگان در کارگاه و یک نمایش با کارگردانی مدرس کارگاه تولید و اجرا کند. نگاه‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت نمی‌تواند جوابگوی نیازهای علاقه‌مندان به تئاتر در شهرستان‌ها باشد. این کارگاه‌ها تنها نکات پایه‌ای را بیان می‌کنند.