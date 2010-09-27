وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مهر خبر داد: استفاده مدیران از ایمیل ملی/ میزبانی سایتهای دولتی در خارج تخلف است

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بحث استفاده از ایمیل "ایران دات آی آر" از سوی مدیران دستگاههای دولتی به جای جی میل و یاهو گفت: از آنجا که میزبانی ایمیل ملی ایران دات آی آر (IRAN.IR) در داخل کشور است و طبیعتا نگهداری اطلاعات در آن با تدابیر امنیتی صورت می گیرد به مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی توصیه شده است که از این پست الکترونیکی به جای ایمیل های یاهو و جی میل استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه در استفاده از پست الکترونیک ایران دسترسی سایتهای غیرمجاز خارجی به این اطلاعات محدود و ممنوع خواهد بود گفت: ما می توانیم این اطمینان را به مسئولان و مردم بدهیم که امروز ایمیل" ایران دات آی آر" و فضایی که در آنجا به کاربران اختصاص داده می شود کاملا امن و بدور از دسترسی خارجی ها است.



میزبانی سایتهای دولتی در خارج تخلف محسوب می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح اینکه قرار بود میزبانی سایتهای دولتی که هم اکنون در خارج از کشور قرار دارد به داخل سپرده شود و سایتهایی که این اقدام را انجام ندهند ممکن است فیلتر شوند به مهر گفت: بارها به اثبات رسیده که هاستینگ های خارجی تعهدی در حفظ اطلاعات سایتها ندارند و براحتی اطلاعات سایتها را در اختیار جاهای مختلف قرار می دهند براین اساس تکلیف دولتی است که همه میزبانی سایتهای دولتی و دستگاههای اجرایی به داخل کشور منتقل شود.

تقی پور در مورد تاریخ این الزام نیز گفت: اطلاعات انتقال میزبانی دستگاهها به طور مرتب در اختیار ما قرار می گیرد و این تکلیف به عهده همه دستگاهها است که در صورت عدم اجرای آن طبیعتا تخلف کرده اند. اما اینکه آیا برخورد با این تخلف الزاما مسدود کردن آدرسها باشد یا هر نوع برخورد دیگر می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: انتقال میزبانی سایتها به داخل یک تکلیف است که باید انجام شود و بیشتر هم برای بحث امنیت خود دستگاهها به آن تاکید شده است.

به گزارش مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از وزارت ارتباطات میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شد که باید به داخل انتقال یابند.

پیش از این گفته شده بود که دستگاههای دولتی تا پایان شهریور ماه مهلت دارند تا میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند.