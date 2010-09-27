گروه ورزشی خبرگزاری مهر روز 28 شهریورماه به فدراسیون فوتبال پیشنهاد داد برای کمک به مردم سیل زده پاکستان، تیم ملی فوتبال کشورمان به مصاف یک تیم بزرگ برود که این پیشنهاد مورد استقبال فدراسیون فوتبال قرار گرفت و علی کفاشیان و مهدی تاج از برگزاری بازی با یک تیم مسلمان خبر دادند.

به دنبال پیشنهاد خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال کشورمان رایزنی با دو کشور مصر و ترکیه را آغاز کرد که در نهایت منجر به مذاکره جدی با فدراسیون فوتبال ترکیه شد.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مذاکرات گفت: پیشنهاد خبرگزاری مهر را به فدراسیون فوتبال ترکیه ارائه کردیم و مذاکراتی نیز با مسئولان فدراسیون این کشور انجام دادیم.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد داده ایم که این بازی به میزبانی تهران برگزار شود که مورد استقبال مسئولان فدراسیون فوتبال ترکیه قرار گرفت و قرار است فدراسیون این کشور پس از مشورت با کادر فنی تیم ملی فوتبال ترکیه پاسخ نهایی را به ما اعلام کند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: با توجه به رابطه خوبی که بین دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد، بسیار امیدواریم که بتوانیم دیدار تیم های ملی فوتبال دو کشور را در تهران برگزار کنیم.

کفاشیان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که این بازی در روز فیفا برگزار شود تا هر دو تیم بتوانند از بازیکنان اصلی شان استفاده کنند.