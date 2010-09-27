1850 تن کلزا از کشاورزان ایلامی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد علی اقدسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته تنها 500 تن محصول کلزا از کشاورزان خریداری شده که این میزان امسال افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه میزان محصول کلزا خریداری شده در سال جاری نسبت به سال گذشته هزار و 350 تن افزایش داشته است، افزود: سطح زیر کشت این محصول در سال جاری در سطح استان دو هزار و 400 تن بوده است.

این مسئول عنوان کرد: خدماتی از قبیل تهیه و توزیع بذر اصلاح شده، توزیع انواع کود شیمیایی، خرید تضمینی محصول، بیمه محصول و دیگر نهاده‌های کشاورزی برای کلزا کاران به منظور ترغیب و تشویق کاشت کلزا ارائه شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام همچنین به آغاز کشت کنجد برای مصارف خوراکی و روغن گیری در سطح 240 هکتار از اراضی دهلران، اشاره و عنوان کرد: پیش بینی می‌شود در سطح کاشته شده بیش از 200 تن محصول کنجد برداشت شود.