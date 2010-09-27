خطر بروز پدیده "چهره کامپیوتری" در زنان/ کنار رایانه خود یک آینه قرار دهید!

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته وی تمامی این زنان که از مراجعه کنندگان وی به شمار می روند، نشانه هایی از سالخوردگی زودهنگام از قبیل چین خوردگی های عمیق بر روی گردن و صورت دارند. به گفته وی افرادی که عادت دارند هنگام کار با رایانه و نگاه کردن به نمایشگر اخمهای خود را در هم بکشند و یا عضلات چشمهای خود را منقبض کنند با گذشت زمان خطوط عمیقی را بر روی چهره های خود به وجود خواهند آورد.

به گفته وی آنچه بیش از همه چیز شگفت انگیز است، پژمرده شدن زودهنگام پوست و ماهیچه های فک پایینی در زنان به دلیل نشستن طولانی مدت در پشت رایانه ها است زیرا نگاه کردن طولانی مدت به سمت پایین ماهیچه های گردن را کوتاه کرده و علاوه بر آویزان شدن پوست گردن، غبغب به شکل گردنی ثانویه ظاهر می شود.

وی اخطار می دهد این پدیده با خو گرفتن هر چه بیشتر نسلها و استفاده ناگزیر از رایانه ها در طول روزهای زندگی پیشرفته تر خواهد شد و طی 10 سال آینده زنانی که از 20 سالگی خود با رایانه ها اخت گرفته اند، ظاهری بسیار پیر و پژمرده پیدا خواهند کرد.

وی به بیمارانش پیشنهاد داده است در کنار نمایشگر خود آینه ای قرار دهند تا هر از چند گاهی خود را در آن نگاه کرده و ببینند آیا به نمایشگر اخم کرده اند یا نه زیرا معمولا زمانی که انسانها در حال فکر هستند اخمها را به صورت نادانسته و ناخود آگاه در هم می کشند.

بر اساس گزارش تلگراف، ایجاد فاصله های زمانی مناسب و منظم در حین کار برای ورزش دادن ماهیچه های گردن یکی از دیگر راه حلهایی است که می تواند از پیری زودرس صورت و گردن در زنانی که همیشه پای رایانه ها نشسته اند، جلوگیری کند.