هانوفر به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هانوفر در ادامه هفته ششم رقابت های بوندس لیگا با تک گل دقیقه 33 عبدالاهو مقابل کایزرسلاترن به پیروزی رسید و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.

ولفسبورگ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود فرایبورگ گذشت. هر دو گل ولفسبورگ در این دیدار را گرافیته در دقایق 25 و 64 به ثمر رساند و برای فرایبورگ پاپیس سیسه در دقیقه 36 گل زد.

جدول رده بندی:

1- ماینز 18 امتیاز

2- دورتموند 15 امتیاز

3- هانوفر 13 امتیاز

4- هوفنهایم 11 امتیاز

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16- مونشن گلادباخ 5 امتیاز

17- شالکه 4 امتیاز

18- اشتوتگارت 3 امتیاز