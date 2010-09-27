دانش آموزانی که بجای مدرسه پشت دار قالی می نشینند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هر چند آمار صحیحی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل استان وجود ندارد اما برآیند بررسی ها نشان می دهد که شمار زیادی دانش آموزان گلستان به دلایل مختلف از تحصیل باز مانده اند.

براساس برخی آمارهای غیررسمی، حدود 12 هزار دانش آموز گلستانی تاکنون از تحصیل بازمانده اند که بیشتر این دانش آموزان در مناطق روستایی و محروم بسر می برند.

بازماندگان از تحصیل در این استان بیشتر در مناطق مینودشت، کلاله، گالیکش، مراوه‌تپه، گنبدکاووس و علی‌آباد کتول هستند و بیشترین جمعیت بازمانده از تحصیل در این استان را قشر دختران روستایی تشکیل می‌دهند.



بدون شک یکی از علل بازماندن دانش آموزان از تحصیل به خصوص در روستاها فراهم نبودن امکانات برای ادامه تحصیل، افت تحصیلی، ورود به بازار کار و عدم حمایت خانواده است.



در مجموع میانگین باسوادی استان 84.6 درصد است که دو درصد از میانگین کشوری عقب تر است و حدود 118 هزار نفر از جمعیت 10 تا 49 سال استان بیسواد هستند و از تحصیل بازمانده اند.



برخی از دانش آموزان گلستانی دلایل ترک تحصیل خود را بدلیل نبود مدرسه، عدم حمایت خانواده ها، جذب شدن به بازار کار می دانند.







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دختر 15 ساله ای که چند سالی است از رفتن به مدرسه محروم مانده است، به خبرنگار مهر گفت: تا پایان مقطع ابتدایی تحصیل کردم اما به علت نبود مدرسه راهنمایی و مخالفت والدینم برای رفت و آمد به روستای دیگر از تحصیل بازماندم.

وی که خود را " نوبر" معرفی می کند، افزود: به درس خواندن علاقه زیادی دارم اما اکنون به جای تحصیل ناچارم پشت دار قالی بنشینم و قالی بافی بیاموزم.

وی که آرزو دارد دوباره در کلاس درس حاضر شود، ادامه داد: اکنون کمک کار خانواده عشایرنشین خویش هستم و در امور مربوط به خانواده و دامداری نیز همکاری دارم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اختلافات خانوادگی از جمله عواملی است که موجب می شود برخی دانش آموزان از تحصیل باز بمانند.

حوریه رضوانی افزود: همچنین برخی کودکانی که از تحصیل بازمی مانند، سرپرست مناسبی برای پیگیری آنها برای رفتن به مدرسه ندارند.

وی اظهار داشت: گاهی ممکن است کودک از آمدن به مدرسه ممانعت کند و خانواده ها نیز متاسفانه در این زمینه پافشاری لازم برای تحصیل فرزند خود نمی کنند.

رضوانی عنوان کرد: تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی بویژه در روستاهای صعب العبور و مناطق کوهستانی بیشتر است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش گلستان به سئوال خبرنگار مهر درباره میزان دانش آموزان بازمانده از تحصیل پاسخ نداد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز بدلایل عدم پوشش کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: فقر فرهنگی در استان بویژه در مورد دانش آموزان دختر و عدم همکاری والدین از جمله دلایلی است که برخی دانش آموزان از تحصیل بازمی مانند.

عیسی پائین محلی افزود: مختلط شدن مدارس موجب عدم جذب دانش آموزان دختر بویژه در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی می شود.

وی اظهار داشت: استفاده از نیروهای مرد در مدارس و کلاسهای دخترانه از دیگر عواملی است که بر ترک تحصیل دانش آموزان بویژه دختران تاثیر می گذارد.

به گفته پائین محلی، فقر مالی خانواده ها نیز باعث بکارگیری در امور کشاورزی و دامداری می شود و نبود حمایتهای قانونی برای توجیه خانواده هایی که از فرستادن فرزندانشان به مدارس ممانعت می کنند، از دیگر مشکلات است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، بسته بودن راهکارها برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل، کمبود اعتبار مالی را از دیگر موانع فراروی برشمرد.

وی اطلاع رسانی در این حوزه را امری ضروری دانست و گفت: عدم اطلاع رسانی کافی از سوی رسانه ملی را از دیگر چالشها برشمرد.

وی به طرحها، برنامه ها و اقدامات حمایتی صورت گرفته اشاره و اضافه کرد: همه ساله طی ارسال بخش نامه به مناطق استان، ضمن تعیین سهیمه جذب کودکان بازمانده از تحصیل در جهت آموزش آنها برنامه ریزی می شود.

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پائین محلی عنوان کرد: علاوه بر این از عوامل ارزیابی مناطق، عملکرد آنها در زمینه جذب بازمانده از تحصیل است که پس از بررسی مناطق موفق مورد تشویق قرار می گیرند.

وی افزود: همچنین همه ساله به عوامل دست اندرکار در مناطق و استان حق الزحمه شناسایی، جذب و آموزش پرداخت می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به ارائه آمار درباره جذب کودکان بازمانده از تحصیل در استان پرداخت و گفت: در سال تحصیلی 87-86 حدود 415 دختر بازمانده و 420 پسر بازمانده از تحصیل جذب شدند.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی 88 - 87 نیز 725 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که 349 دانش آموز دختر و 386 دانش آموزو پسر بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال تحصیلی 89 – 88 حدود 957 دانش آموز بازمانده پای کلاس درس حضور یافتند که 499 نفر پسر و بقیه دختر بوده اند.



ترک تحصیل روندی است که به مرور زمان شکل می‌گیرد و بر اساس این دیدگاه، علائم خطر برای دانش‌آموزانی که در معرض ترک تحصیل قرار دارند، از سالهای دبستان به چشم می‌خورد که زمان زیادی را برای مداخله عوامل فراهم می‌آورد.