به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی تنیسور کشورمان است که به عنوان تنها بازیکن ایرانی صعود کرده به جدول اصلی هفته دوم این مرحله از مسابقات بین‌المللی فیوچرز معرفی شد.

رقابت‌های جدول مقدماتی مسابقات تنیس بین‌المللی فیوچرز با حضور 20 بازیکن ایران و 31 بازیکن خارجی از 13 کشوربرگزار شد که طی آن حامد یزدی موفق شد با غلبه بر کوروش طواهن راهی جدول اصلی شود.

بدین ترتیب جمع بازیکنان ایرانی حاضر در جدول اصلی به 5 بازیکن رسید. پیش از این امیر سهیل محسنی، محسن حسین‌زاده، فرشاد شاهی و علی طاهری بنا به انتخاب فدراسیون تنیس و با استفاده از کارت میزبانی (WILD CARD) در جدول اصلی هفته دوم مسابقات فیوچرز سه هفته‌ای قرار گرفته بودند.

رقابت‌های جدول اصلی هفته دوم مسابقات تنیس فیوچرز سه هفته‌ای (هفته دوم دور دوم مسابقات فیوچرز) از امروز دوشنبه با رقابت میان 5 بازیکن ایرانی و 28 بازیکن خارجی آغاز می‎شود. قهرمان این مرحله از مسابقات شنبه هفته آینده معرفی می‌شود.