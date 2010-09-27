به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرسودگی سیمهای برق در مناطق مختلف گلستان از جمله دشت ترکمن صحرا و مناطق شمالی گلستان، به وضوح دیده می شود و آنچه در این مناطق به چشم می خورد سیمهایی است که در هوا تنها آویزان مانده اند و وظیفه انتقال و توزیع برق را به درستی انجام نمی دهند.

ضعف ولتاژ، اعمال خاموشی، افت فشار، خاموشی های پی درپی، وارد شدن خسارت به مشترکان و سوختن وسایل برقی از جمله پیامدهای فرسودگی سیم و شبکه های توزیع برق در گلستان است.

کمبود اعتبار مشکل همیشگی اصلاح شبکه های برق در گلستان عنوان می شود و بازسازی این شبکه های فرسوده در استان نیازمند 300 میلیارد ریال اعتبار است.

علاوه بر فرسودگی، دستکاری کنتورهای برق از دیگر مشکلاتی است که گریبانگیر شرکت توزیع برق گلستان شده است و براساس اعلام مسئولان این شرکت بیش از 12 درصد مشترکانی که مورد بازدید قرار گرفته اند در سالجاری، کنتورهایشان را دست کاری کرده اند.

سرقت برق و انشعابات غیرمجاز از شبکه های برق نیز مشکلات توزیع برق گلستان را در ارائه خدمات به بیش از 480 هزار مشترک برق این استان سخت تر کرده است.

مشکلات مطرح شده، موجب انتقاد فراوان مشترکان گلستانی از شرکت توزیع برق استان شده و این شهروندان اقدامات این شرکت را برای رفع مشکلات ناکافی می دانند.

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یک شهروند علی آبادی در این زمینه گفت: خاموشی های مکرر برق در فصل تابستان در این منطقه موجب خرابی وسایل برقی از جمله یخچال و تلویزیون شده است.

علی مهرانی اظهار داشت: این خاموشی ها در حالیست که مسئولان منطقه بارها خبر از وارد مدار شدن برق نیروگاه 1400 مگاواتی علی آباد کتول می دهند و عنوان می کنند، استان از نظر تولید برق خودکفا شده است.

وی خواستار توجه ویژه مدیران برق گلستان برای رفع مشکلات فراروی شد.

یک شهروند گنبدی با اشاره به فرسودگی سیمهای برق منطقه گفت: سیمهای برق در برخی مناطق این شهرستان، به صورت نازیبا و غیرمرتب در هوا مانده است و تیرهای برق نیز فرسوده و قدیمی هستند.

هژیر ولی پور عنوان کرد: درحالیکه مسئولان برق بر لزوم مصرف بهینه برق تاکید دارند، لامپ اتاق کاری برخی ادارات در ایام شب که هیچ کارمند و مسئولی در آن نیست تا صبح روشن است.

وی اظهار داشت: همچنین لامپ برخی معابر و چهار راه ها در روز نیز روشن می ماند و مسئولان شعار اصلاح مصرف را اول باید از ادارات خود شروع کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان در نشست مطبوعاتی در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: فرسودکی شبکه های برق از جمله مشکلات است که در برخی مناطق استان با آن موجه هستیم.

قاسم شهابی افزود: رطوبت بالای منطقه از جمله دلایل فرسودگی شبکه هاست و بیشتر فرسودگی شبکه های برق در مناطق شمالی استان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: شهرستانهای بندرترکمن، آق قلا و گنبد از جمله شهرستانهایی هستند که بیشترین میزان فرسودگی برق را بخود اختصاص داده اند.

14 درصد برق گلستان قبل از رسیدن به مصرف کننده هدر می رود

وی اظهار داشت: فرسودگی شبکه ها موجب می شود تا برق کمتری به دست مصرف کننده برسد و اکنون 14.32 درصد برق استان قبل از رسیدن به مصرف کننده، هدر می رود.

به گفته شهابی، برای اصلاح شبکه های برق در استان با کمبود اعتبار روبرو هستیم که بازسازی شبکه ها را با مشکل روبرو می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان با بیان اینکه در سالجاری 100 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه های فرسوده برق استان تخصیص یافت، افزود: برای بازسازی شبکه های فرسوده برق استان، 300 میلیارد ریال اعتبار می خواهیم.

وی دستکاری کنتورهای برق از سوی برخی مشترکان را از دیگر مشکلات عنوان و خاطرنشان کرد: برای کنترل و کاهش این روند، بازدیدهایی از کنتورهای مشترکان صورت می گیرد.

وی یادآورشد: در سال جاری تاکنون 48 هزار بازدید از کنتورهای برق مشترکان صورت گرفت که این میزان تا پایان سالجاری به بیش از 86 هزار مورد می رسد.

12 درصد کنتورها دستکاری شدند

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: برای مشترکانی که نسبت به دستکاری کنتورهایشان مبادرت کنند، جریمه های سنگینی اعمال می شود و جریمه ها با بالاترین نرخ و به قیمت آزاد محسوب می شود.

شهابی یادآور شد: از مجموع بازدیدهایی صورت گرفته، مشخص شد که 12 درصد مشترکان در بخشهای، تجاری، خانگی و صنعتی اقدام به دستکاری کنتورهایشان کرده اند که این متخلفان تاکنون بیش از چهار میلیارد ریال جریمه شدند.

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تاسیسات برق در معرض سرقت

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان، سرقت تاسیسات برق را از دیگر مشکلات بیان کرد و افزو: بیشتر سرقت از تاسیسات برق، مربوط به ترانسهای برق کشاورزی است.

وی اظهار داشت: سال گذشته نزدیک به 105 ترانس برق در استان سرقت شده بود و این میزان در پنج ماه اول سالجاری به 15 ترانس رسید.