اجرای دولت الکترونیک در کرمان کمبود اعتبار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سعید مهدوین شب یکشنبه در دیدار با استاندار کرمان خواستار تسریع در اجرای طرح دولت الکترونیک در کرمان شد و گفت: اجرای این طرح از مصوبات هیئت دولت در سال 86 است و اعتبارات این طرح مشخص شده است و مشکل اعتباری ندارد.

وی گفت: باید از توان دستگاههای اجرایی کرمان در راستای اجرایی کردن این طرح استفاده کنیم ضمن اینکه تاکنون نیز اقدامات خوبی در استان کرمان انجام شده است.

مهدوین افزود: وزارت ارتباطات آمادگی دارد اعتبار طرح دولت الکترونیک را در اختیار استان قرار دهد.

این مسئول با تاکید بر لزوم اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در کشور خواستار تلاش و فعالیت بیشتر در این راستا شد.

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست بر اجرایی شدن این طرح در استان کرمان توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تاکید کرد.

اسماعیل نجار گفت: استان کرمان نیز برای اجرایی شدن سریع این طرح آماده همکاری است.

وی ادامه داد: در واقع وزارت ارتباطات متولی اجرای دولت الکترونیک است و باید در این زمینه ورود پیدا کند.

استان کرمان در سال 86 طی مصوبه هیئت دولت پایلوت دولت الکترونیک شد اما به دلیل عدم اختصاص بودجه ملی این طرح با تکیه بر بودجه های استانی به تدریج رشد کرده است، از سویی نبود زیر ساختهای لازم از جمله قطع شدن مکرر اینترنت در استان کرمان و سرعت بسیار پائین نشان دهنده این مسئله است که شرکت مخابرات نتوانسته است زیر ساختهای لازم اجرای این طرح را در استان کرمان ایجاد کند.