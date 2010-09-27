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۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

ائتلاف چاوز در انتخابات پارلمانی ونزوئلا پیروز شد

ائتلاف چاوز در انتخابات پارلمانی ونزوئلا پیروز شد

منابع ونزوئلایی امروز از برنده شدن ائتلاف هوگو چاوز در انتخابات پارلمانی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رئیس کمیسیون انتخابات ونزوئلا لحظاتی پیش از برنده شدن ائتلاف رئیس جمهوری این کشور در انتخابات کنگره خبر داد.

وی گفت: ائتلاف وابسته به هوگو چاوز در انتخابات کنگره به پیروزی دست یافت.

"تیبی سی لوچنا" رئیس شورای ملی انتخابات روز دوشنبه صبح گفت که با شمارش تقریباً بیشتر آرا حزب حاکم سوسیالیست متحد هوگو چاوز حداقل 90 کرسی از 165 کرسی پارلمان را از آن خود کرد در حالیکه 59 کرسی به مخالفین رسیده است.

این رای گیری در 12 هزار و 263 حوزه از 6 صبح یکشنبه به وقت محلی آغاز و 6 بعد از ظهر به پایان رسید و 70 درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کرده بودند.

کد مطلب 1159494

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