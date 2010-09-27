بررسی عکسهای دهه 40 و 50 توسط آیدین آغداشلو

به گزارش خبرگزاری مهر سه‌شنبه، 6 مهرماه جلسه‌ای با حضور آیدین آغداشلو، نقاش و منتقد و کتایون ده‌چمنی مدیریت نگارخانه شماره 6 برگزار می‌شود و در این جلسه علاوه بر معرفی آثار نمایشگاه "تداوم"، عکاسی در دهه 40 و 50 مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مینا اکبری، مشاور رسانه‌ای این نمایشگاه اعلام کرد: نمایشگاه عکس تداوم منتخبی شامل بر 23 عکس از عکاسان ایرانی در سالهای 40 و 50 است که در دو بخش برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش اول نمایشگاه به نمایش آثار کاوه گلستان، بهمن جلالی، کاوه کاظمی، عباس کیارستمی، نیکول فریدنی، نصرالله کسرائیان، مریم زندی، فخرالدین فخرالدینی، کامران عدل، محمود کلاری و محسن راستانی اختصاص دارد. روز‌های دوازدهم، شانزدهم و نوزدهم مهر به پاسداشت یاد بزرگان عکاسی ایران نیکول فریدنی، بهمن جلالی و کاوه گلستان اختصاص دارد و جلسات نقد و بررسی با حضور منتقدان این عرصه برگزار می‌شود.

بخش دوم نمایشگاه از 23 مهر تا 3 آبان به نمایش آثاری از سیف‌الله صمدیان، افشین شاهرودی، مرضیه خرسند، رعنا جوادی، هنگامه گلستان، فرهود حقی، بیژن بنی‌احمد، سعید بهروزی، ابراهیم حقیقی، مرتضی پورصمدی، مسعود معصومی، سعید دستوری می‌پردازد.

کتایون ده‌چمنی مدیریت نگارخانه شماره 6 نیز درباره عکسهای ارائه شده در این نمایشگاه گفت: عکس عکاسانی که در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی تاریخ هنر عکاسی در ایران را رقم زدند، سندی است برای دو حقیقت. یکی برای درک تاریخ تحول هنر عکاسی در ایران که در آن سالها به نهضتی اجتماعی – هنری تبدیل شد و هم نشانه‌ای است برای تفسیر کارنامه عکاسانی که امروز نامشان تشخص عکاسی ایرانی است.

مراسم افتتاح این نمایشگاه سه شنبه، 6 مهر ساعت 11 صبح با سخنرانی آیدین آغداشلو درباره عکاسی در دهه 40 و 50 در نگارخانه 6 واقع در خیابان خردمند شمالی، کوچه هیجدهم، پلاک 66. طبقه همکف



