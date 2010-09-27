دفتر بنیاد غدیر لرستان 34 برنامه را در دستور کار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی شامگاه یکشنبه در نشستی که در دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار شد در سخنانی با اشاره به روند فعالیت بنیاد بین المللی غدیر در این استان، اظهار داشت: این بنیاد یک نهاد غیردولتی است که شخصیتهای بزرگ فرهنگی و دینی کشور در آن فعالیت می کنند.

وی هدف از فعالیت این بنیاد را گسترش و ترویج فرهنگ غدیر و انتقال پیام غدیر به نسل جوان عنوان کرد و بیان داشت: این بنیاد در حال حاضر در 18 کشور دنیا دارای فعالیت است.

ماکنعلی ادامه داد: این بنیاد در استان لرستان نیز به ریاست نماینده ولی فقیه در این استان و همکاری شورای راهبردی و سیاست گذاری غدیر هر ساله برنامه هایی را اجرا می کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به برگزاری دو همایش ملی و بین المللی در این زمینه طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال نیز با همت مضاعف شورای سیاست گذاری امیدواریم فعالیتها از نظر کیفی و کمی ارتقا یابد.

وی یادآور شد: این بنیاد برای سال جاری 34 برنامه را در دستور کار دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان برگزاری همایش ملی سیره علوی ر ا یکی از برنامه های مورد نظر دانست و بیان کرد: هدایت محتوایی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در مقطع ارشد و دکترا، برگزاری پنج نمایشگاه کتاب با محوریت غدیر، چاپ مقالات در روزنامه ها و هفته نامه های محلی و برگزاری جشنواره های ورزشی غدیر از دیگر برنامه ها در دستور کار این بنیاد است.

ماکنعلی برگزاری جشن بزرگ ولادت حضرت علی(ع)، تولید محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقات حفظ خطبه غدیر، برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت غدیر و رسیدگی به ایتام و نیازمندان را از دیگر برنامه های بنیاد بین المللی غدیر در استان لرستان برشمرد.