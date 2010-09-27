اخبار کوتاه ورزشی از خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، نمایندگان خراسان شمالی در رقابتهای کاراته جایزه بزرگ ترکیه با کسب سه نشان برنز به کار خود پایان دادند.

براساس این گزارش تیم اعزامی از خراسان شمالی در این مسابقات در رده سنی جوانان و امید با ترکیب علی قانع، ابراهیم قانع، رضا ساجدی، ابراهیم الهیاری، سعید رویان، پوریا زیبایی، علی ایزدی، محمد محمدی در بخش مردان و نسرین ایمانی در بخش بانوان به مربیگری افشین ترابی حضور داشتند.



در پایان این رقابتها نمایندگان استان توسط ابراهیم الهیاری،رضا ساجدی و ابراهیم قانع به سه نشان برنز دست یافتند.

مسابقات جایزه بزرگ ترکیه با شرکت 25 تیم از سراسر جهان در استانبول ترکیه برگزار شد.

اعلام نفرات برگزیده تیم جودوی استان برای شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور



نمایندگان جودوی استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور مشخص شدند.



در این رقابتها که به مدت یک روز در خانه جودوی استان برگزار شد، 80 جودو کار در هفت وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند که در بخش انفرادی نتایج زیر حاصل شد:

60 کیلوگرم: بهزاد وحدانی از بجنورد

66 کیلوگرم: نجف قوی هیکل از شیروان

73 کیلوگرم: علی فرزانه از بجنورد

81 کیلوگرم: یونس ولیزاده از بجنورد

90 کیلوگرم: مجتبی قادری از بجنورد

100 کیلوگرم: سعید وافری از فاروج

100+ کیلوگرم: مسعود حاجی پور از فاروج

منتخبین به مسابقات قهرمانی کشور که 18 مهر در مشهد برگزار می شود اعزام می شوند.



مربیگری تیم جودوی خراسان شمالی را مجید جوادی فر و سرپرستی تیم را رضا مهنانی بر عهده خواهند داشت.



کورش خسرویار نیز این استان به عنوان داور در این رقابتها حضور خواهد داشت.



برگزاری پیاده روی عمومی بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس در بجنورد



همزمان با گرامیداشت سی امین سالگرد هشت سال دفاع مقدس، در یک برنامه فرهنگی - ورزشی بیش از 500 بانوی بجنوردی اقدام به پیاده روی کردند.



شرکت کنندگان مسیر پنج کیلومتری بجنورد تا بوستان بش قارداش را پیمودند.



در پایان این پیاده روی به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.



کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی مجموعه ورزشی سه هزار نفری شیروان با حضور مسئولان استانی



مجموعه سه هزار نفری شهرستان شبروان با حضور مسئولان استانی و شهرستان شیروان کلنگ زنی و عملیاتی شد.



این طرح از مصوبات دور دوم سفر هیات دولت به استان و از منابع مالی شرکت نفت است که برای ساخت و تکمیل آن سه میلیاردو 270 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.



این طرح در فضایی بالغ بر هشت هزار متر مربع ساخته می شود که دارای پنج هزار متر مربع آن فضای ورزشی سرپوشیده، اعم از سالن ورزشهای توپی استاندارد و سالن بدنسازی و سه هزار مترمربع آن نیز دارای امکاناتی نظیر فضای اداری، خوابگاه ورزشی و سرویسهای بهداشتی است.



مدیر کل تربیت بدنی استان در مراسم کلنگ زنی و آغاز به کار ساخت این طرح با اشاره به اینکه این سالن برای ورزشهای توپی پیش بینی شده است گفت: مشکلات شهرستان شیروان با ساخت این مجموعه از حیث فضای ورز شهای توپی رفع شود.