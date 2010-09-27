اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال برزیل برای دیدار با ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل فهرست بازیکنان این تیم برای دو دیدار دوستانه پیش روی این تیم که یکی از آنها مقابل تیم ملی ایران خواهد بود، اعلام شد.

اولین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال برزیل روز 7 اکتبر 2010 (15 مهرماه 1389) مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان برگزار خواهد شد و نام حریف دیگر این تیم که به احتمال زیاد اروپایی خواهد بود، هنوز اعلام نشده است.

از میان 22 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال برزیل 16 بازیکن در تیم‌های اروپایی و 6 بازیکن نیز عضو تیم‌های کشورشان هستند. از بین آنها هشت بازیکن برای نخستین بار است که به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و پنج بازیکن به نام‌های روبینیو، رامیرز، نیلمار، تیاگو سیلوا و دنی آلوز در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی حاضر بودند.

- ترکیب تیم ملی فوتبال برزیل برای دیدار با ایران به شرح زیر است:

دروازه بانان:

ویکتور لئوناردو (گرمیو برزیل - 27 ساله)، جفرسون دی اولیویرا (بوتافوگو برزیل - 27 ساله) و نتو (اتلتیکو پاراننزه برزیل - 25 ساله)

مدافعان:

دنی آلوز (بارسلونا اسپانیا - 27 ساله)، ماریانو فیلهو (فلومیننزه برزیل - 24 ساله)، آلکس (چلسی انگلستان - 28 ساله)، تیاگو سیلوا (میلان ایتالیا - 26 ساله)، دیوید لوئیز (بنفیکا پرتغال - 23 ساله)، آدریانو (بارسلونا اسپانیا - 25 ساله) و آندره سانتوس (فنرباغچه ترکیه - 27 ساله)

هافبک‌ها:

وسلی لوپز (وردربرمن آلمان - 23 ساله)، ساندرو رانیری (تاتنهام انگلستان - 21 ساله)، رامیرز سانتوس دوناسیمنتو (چلسی انگلستان - 23 ساله)، فیلیپه کوتینو(اینتر ایتالیا - 18 ساله)، لوکاس پزینی لیه‌وا (لیورپول - 23 ساله)، جولیانو ویکتور دی پائولا (انیترناسیونال برزیل - 20 ساله)، الیاس مندز(کورینتیانس برزیل - 25 ساله) و کارلوس ادواردو (رابین کازان روسیه - 23 ساله)

مهاجمان:

روبینیو (میلان ایتالیا - 26 ساله)، الکساندر پاتو (میلان ایتالیا - 21 ساله)، نیلمار هونوراتو داسیلوا (ویارئال اسپانیا - 26 ساله) و آندری فیلیپه ریبره‌ریو (دینامو کی‌یف اوکراین - 19 ساله)

هدایت این تیم برعهده مانو منه‌زس است. تیم ملی فوتبال برزیل در آخرین رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال با 1480 امتیاز رتبه چهارم جهان را در اختیار دارد.