آغاز بکار اتحادیه اسلامی انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی

"اشکان شباک" دبیر این اتحادیه در گفتگو با خبرنگار مهر در کوالالامپور ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور انسجام بخشیدن به فعالیت های انجمن های دانشجویان ایرانی در مالزی و مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در امورعلمی ، فرهنگی و با هویت مستقل از احزاب و گروههای سیاسی و با التزام به تمام مفاد و ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اتحادیه تشکیل شده است.

وی افزود که اعضای مجمع عمومی اتحادیه از میان نمایندگان منتخب دانشجویان دانشگاه های دارای انجمن دانشجویی مالزی انتخاب شده اند.

شباک در رابطه با ساختار اتحادیه گفت : شورای مرکزی اتحادیه مطابق با اساسنامه از15 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل تشکیل شده و ساختار اجرایی اتحادیه از 4 کمیته علمی آموزشی ، فرهنگی ورزشی ، روابط عمومی و مالی و پشتیبانی تشکیل شده است .همچنین این اتحادیه دارای یک بازرس است .

وی گفت اتحادیه اسلامی انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی مرکب از انجمن های دانشگاههای مالزی همچون دانشگاه مالزی ، دانشگاه پوترا ، دانشگاه ملی مالزی ، دانشگاه مالتی مدیا ، دانشگاه لیم کوک وینگ ، دانشگاه شاه علم و دانشگاه علوم پیننگ می باشد .

دبیر اتحادیه اسلامی انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی گفت که برای ایجاد رابطه بیشتر دانشجویان و همکاری با اتحادیه تارنمای اختصاصی اتحادیه با آدرس www.iuisa.my قابل دسترسی است .

اولین مجمع عمومی اتحادیه اسلامی انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی 8 سپتامبر مطابق با 14 شهریورماه 1389در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) کوالالامپور برگزار شد و در این نشست حجت الاسلام والمسلمین عابدی نماینده ، نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه و دکتر عزیزاله معماریانی رایزن علمی جمهوری اسلامی در کشورمالزی حضور داشتند ، اعضای شورای مرکزی اتحادیه توسط مجمع انتحاب شدند.