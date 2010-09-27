نمایش آثار ششمین جشنواره عکس رشد در موسسه صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار عکاسان شرکت‌کننده در ششمین جشنواره عکس رشد در موسسه فرهنگی و هنری صبا افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که روز گذشته، 4 مهر برگزار شد محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی هدف از برگزاری نمایشگاه عکس رشد را غنی‌سازی آرشیو عکس آموزش و پرورش و همچنین زمینه‌سازی برای ایجاد رقابتی سالم و کشف استعدادها در این حوزه عنوان کرد.

وی تفاوت این دوره با نمایشگاه‌های قبلی را کاهش تنوع در رشته‌ها و گرایشها عنوان کرد: کاهش رشته‌ها و گرایشهای این دوره از جشنواره باعث تخصصی‌تر شدن جشنواره شده است و داوران به صورت تخصصی به ارزیابی آثار پرداخته‌اند.

ناصری همچنین از امکانات ویژه برای شرکت‌کنندگان شهرستانی خبر داد: کلیه هزینه‌های رفت و آمد بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان شهرستانی از این نمایشگاه رایگان است.

در این مراسم همتی گزارشی از روند کار دبیرخانه ششمین جشنواره عکس رشد ارائه داد. وی گفت: دبیرخانه این دوره از جشنواره پس از اعلام فراخوان تعداد 7604 عکس از 912 عکاس دریافت کرد که بعد از بررسی، تعداد 223 اثر از 137 عکاس را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: به انتخاب هیات داوران، در گروه سنی بزرگسال 64 عکس در گرایش "آموزش و پرورش"، 94 عکس در گرایش "ایران سرزمین من"، در بخش دانش‌آموزی با موضوع آزاد 65 عکس و در مجموع 223 اثر برای راهیابی به نمایشگاه انتخاب شده‌اند.

این نمایشگاه از امروز، پنجم مهر میزبان بازدیدکنندگان است و ساعت بازدید همه روزه از ساعت 10 صبح تا 19 خواهد بود. همچنین مراسم اختتامیه روز 11 مهر، ساعت 14 در موسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار می‌شود.

جشنواره عکس رشد، نخستین بار در سال 1382 و با عنوان "مسابقه عکس"، از سوی دفتر انتشارات کمک آموزشی برگزار شد. در سال 1383 دوره دوم آن، با عنوان "جشنواره عکس مهر" برگزار و برای دوره‌های بعدی با نام ثابت "جشنواره عکس رشد" به کار خود ادامه داد.

نگارخانه شفق

نمایشگاهی از آثار نقاشی آبستره از آثار مائده و مهدخت فقیری با عنوان "سکوت" از سوم مهر در نگارخانه شفق برپا شد و تا 8 مهر آماده بازدید شهروندان محترم است.

مائده فقیری متولد متولد 1361و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه اصفهان و مهدخت فقیری دارای مدرک کارشناسی معماری است. آنها تا کنون نمایشگاه‌های متعددی در شهرهای اصفهان، شهرکرد و یزد برپا کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه از ساعت 8:30 تا 18 به نگارخانه شفق واقع در خیابان سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی خیابان 21 بوستان شفق مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88554019 تماس بگیرند.



