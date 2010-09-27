برنده نخل طلای کن نماینده تایلند در اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی همانگونه که انتظار میرفت فیلم "عمو بونمی که زندگیهای گذشتهاش را به یاد میآورد" ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول به عنوان نماینده سینمای تایلند برای شرکت در رقابتهای اسکار بهترین فیلم خارجی زبان برگزیده شده است.
این فیلم ضد جریان که به موضوعاتی چون تناسخ و زندگی پس از مرگ میپردازد نخستین فیلم سینمای تایلند است که به جایزهای بزرگ در عرصه جهان سینما چون نخل طلایی کن دست پیدا کرده است.
" عمو بونمی که زندگیهای گذشتهاش را به یاد میآورد" با استقبال فراوان منتقدین سینما در خارج و داخل تایلند مواجه شد، اما در اکران داخلی فروش اندکی داشت.
کمیته فدراسیون ملی فیلم تایلند که مسئول گزینش نماینده سینمای این کشور در رقابتهای اسکار است، فیلم "عمو بونمی ..." را برگزید. اعضای این کمیته عبارتند از ناکرون ویراپراوات، پراچیا پینکائف فیلمساز و یودچای مکسوان بازیگر سینمای تایلند.
فیلم برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن به عنوان نماینده سینمای تایلند به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی ( اسکار) معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی همانگونه که انتظار میرفت فیلم "عمو بونمی که زندگیهای گذشتهاش را به یاد میآورد" ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول به عنوان نماینده سینمای تایلند برای شرکت در رقابتهای اسکار بهترین فیلم خارجی زبان برگزیده شده است.
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