فدراسیون دوومیدانی پرش سه گام را فراموش کرده است

علیرضا حبیبی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رقابت‌های انتخابی گوانگجو هم مانند مسابقات انتخابی و رکوردهای بازی‌های داخل سالن آسیا شده است. سال گذشته در تمام مراحل لیگ بالای 16 متر و 10 سانتیمتر رکورد زدم و مطمئنا این حق مسلم من بود که به مسابقات داخل سالن آسیا بروم اما مثل اینکه مسئولان فدراسیون دوومیدانی منتظر بودند تا در یک مرحله از رقابت‌ها عملکرد خوبی نداشته باشم و به این بهانه نام مرا از ترکیب تیم خارج کنند.

وی افزود: من به غیر از پرش سه گام در پرش طول و ارتفاع و دوهای امدادی هم فعالیت می‌کنم اما تمام هدفم شکستن رکورد پرش سه گام ایران است و تا این کار را انجام ندهم از این ماده خداحافظی نخواهم کرد.

ملی پوش دوومیدانی ایران خاطر نشان کرد: تمام مسابقات لیگ امسال را با هدف کسب ورودی بازی‌های آسیایی گوانگجو به خوبی پشت سرگذاشته‌ام اما هنوز تصمیمی برای اعزام من نگرفته‌اند. شنیده‌ام که مرحله بعدی لیگ را که به نوعی آخرین میدان برای محک ورزشکاران اعزامی به چین است را عقب انداخته‌اند که در صورت سرد شدن هوا در تهران شانس من کم می‌شود.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود هیچ انگیزه‌ای را برای من نگذاشته است، ادامه داد: رکورد ورودی بازی‌های آسیایی 16 متر و 10 سانتیمتر است و رکورد من بالای 16 متر و 23 سانتیمتر است. رکورد ایران در اختیار افشین داغر حمادی با پرشی به اندازه 16 متر و 38 سانتیمتر است و من حتی شرایط زدن رکورد ایران را هم دارم و تنها برای این کار نیاز به کمی امید وانگیزه دارم.

حبیبی تصریح کرد: طی دو سال گذشته در هیچ مسابقه بین‌المللی پرش سه گامی شرکت نکرده‌ام این در حالی است که من در ایران رقیبی ندارم و با وجود اینکه به خودم فشار نمی‌آورم بازهم با فاصله زیاد نسبت به رقبا در مکان اول کشور می‌ایستم. در این موقعیت تنها حضور در چند مسابقه بین‌المللی می‌تواند حس رقابت را برای من افزایش دهد.

وی با تاکید بر این مسئله که فدراسیون دوومیدانی تنها به برخی رشته‌ها می‌پردازد و پرش سه گام را کاملا فراموش کرده است، گفت: فدراسیون مگر چه امکاناتی به ما داده است که می‌خواهد به رکوردهای مورد نظر هم برسیم!

ورزشکار پرش سه گام کشورمان ادامه داد: فدراسیون دوومیدانی برای پرداخت حقوق به ورزشکاران رکورد تعیین کرده است. چون من از ابتدای سال به آن رکورد نرسیده‌ام هیچ حقوقی از فدراسیون دریافت نکرده‌ام.