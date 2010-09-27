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۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

بدون توجه به خواست جهانی ؛

شهرک سازی رژیم صهیونیستی آغاز شد

شهرک سازی رژیم صهیونیستی آغاز شد

با پایان مهلت 10 ماهه اعلام شده برای توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی، خبرهای رسیده از آغاز دوباره روند شهرک سازی در اراضی فلسطینی حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ها گزارش دادند که بولدوزرها شروع به کندن زمین در جنوب شهرک آریل کردند تا زمین را برای ساخت 50 واحد مسکونی جدید آماده کنند. این منازل قرار است به ساکنان تخلیه شده از شهرک نتساریم تحویل داده شود.

شهرک سازی یکی از اختلافات مهم اسرائیلی ها با فلسطینی ها در روند سازشی است که هم اکنون ادامه دارد.

شب گذشته ایهود باراک وزیر جنگ رژیم اسرائیل اعلام کرد در تلاش است تا با اعضای راستگرای کابینه در مورد ادامه توقف این روند صحبت کند. وی در عین حال اضافه کرد که احتمال توافق درباره این موضوع 50 به 50 است.

یکی از ساکنان شهرک ها در گفتگویی در هنگام بتون ریزی زمین برای آماده سازی به منظور ساخت شهرک به فرانس 24 می گوید: ما به شهرک سازی بمانند گذشته ادامه می دهیم.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگو و دیدار با رهبران یهودیان در فرانسه هشدار داده که درصورت عدم تمدید مهلت توقف ساخت و سازها ادامه گفتگوها بی فایده و اتلاف وقت خواهد بود.

"حسام زوملوت" سخنگوی تیم گفتگو کننده فلسطینی می گوید: سیاست حقیرانه اسرائیل در حال دیکته کردن نظرات خود است موضع ما روشن است دزدی سرزمین باید متوقف شود.

کد مطلب 1159572

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