به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در حالیکه پشتیبانی از هر چهار متقاضی آسیایی برای میزبانی جام جهانی 2022 برنامه بن همام است اما او به عنوان یک قطری نمی تواند علاقه‌اش را به میزبانی جام جهانی در قطر مخفی نگه دارد.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در مصاحبه با رسانه‌های میانماری گفت: " بله، قطر برای میزبانی جام جهانی حمایت کامل من را پشت سر خود خواهد داشت".

برای میزبانی جام جهانی 2022 چهار متقاضی از آسیا وجود دارند. در کنار قطر، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا هم می خواهند 12 سال دیگر جام جهانی را به آسیا بیاورند. بن همام گفت که خیلی طبیعی است اگر او علاقمند باشد کشورش میزبانی را بدست آورد.

او با اعتماد به اینکه یکی از چهار کشور آسیایی موفق می شوند این میزبانی را بدست آورند، گفت: " برنده نهایی البته آسیا خواهد بود. من اگر ژاپن، کره جنوبی یا استرالیا هم موفق شوند به یک اندازه خوشحال خواهم شد".