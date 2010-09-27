دیدار با برزیل روحیه بازیکنان تیم ملی را بالا می برد/ با داوریها مشکل داریم

اصغر حاجیلو که در اردن با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: دیدار با برزیل علاوه بر اینکه روحیه تیم های رقیب ایران در جام ملتهای آسیا را تضعیف می کند باعث افزایش روحیه بازیکنان تیم ملی خواهد شد و آنها را برای بازیهای سخت آماده خواهد کرد.

حاجیلو افزود: خبر برگزاری دیدار با برزیل تمام ملی پوشان را به وجد آورده و آنها برای این مسابقه تاریخی لحظه شماری می‌کنند. تنها امیدوارم بتوانیم جواد نکونام و مسعود شجاعی را هم برای این بازی در اختیار بگیریم.

وی با بیان اینکه افشین قطبی همواره بر روی دیدار با تیم های بزرگ تاکید کرده اظهار داشت: قطبی معتقد است فوتبال ایران توان رویارویی با تیم بزرگ فوتبال دنیا را دارد و در بازیهای تدارکاتی مقابل تیم های باشگاهی نظیر لاتزیو و ستاره سرخ این ادعا را ثابت کرده ایم.

سرپرست تیم ملی دیدار با برزیل را فرصتی برای کسب اعتباری تازه در فوتبال جهان عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد فدراسیون فوتبال با برگزاری چنین تدارکاتی دورخیز بلندی برای جام جهانی آینده را آغاز کرده و این روند با کسب هر نتیجه ای در جام ملتهای آسیا باید ادامه یابد.

حاجیلو در خصوص مسابقات غرب آسیا در اردن اظهار داشت: این بازیها کمک خوبی به تیم ملی است تا روی حریفان غرب آسیا هم شناخت پیدا کنیم. متاسفانه مشکل اصلی ما در این بازیها سطح پایین داوری هاست بطوری که بعضا داوران در برخی صحنه ها کاملا هدفدار عمل می کنند.

وی یادآور شد: به بازیکنان تیم ملی گوشزد کرده ایم که مراقب باشند تا در بازیهای آینده به راحتی از داوران کارت زرد نگیرند تا از بازیهای حساس مراحل نیمه نهایی و نهایی محروم نشوند.

سرپرست تیم ملی با مطلوب توصیف کردن وضعیت بازیکنان در آستانه دیدار با عمان گفت: برد روحیه بخش مقابل بحرین تیم را در شرایط مطلوبی قرار داده و بازیکنان از هر نظر برای دیدار با عمان آماده اند و تلاش می کنیم تا این دیدار را نیز با پیروزی پشت بگذاریم. البته عمان تیم جوان و دونده ای است که باید مراقب ضد حملات این تیم باشیم و کادر فنی نکات لازم را در مورد این تیم بازیکنان گوشزد کرده است.