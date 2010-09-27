به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه مباشری روز دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه الزهراء (س) با انتقاد از مدرک گرایی در جامعه امروز گفت: بزرگان دین بر علم بدون نفع نهی کرده اند. علم باید نفعی داشته باشد و بتواند مشکلی را حل کند و صرف مدرک گرایی نمی تواند ما را به هدفی برساند.

وی فراگیری علم را فضیلت برشمرد و از دانشجویان خواست برای علم آموزی تنها به دانشگاه اکتفا نکنند و گفت: سیستم دانشگاهی آن گونه نیست که همه علم را بیاموزد بلکه تنها کلید را به شما می دهد و باید خودتان کوشش کنید. به جزوه بسنده نکنید.

رئیس دانشگاه الزهرا از دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه خواست که تنها به درس اکتفا نکنند و در کنار مطالعات جانبی در یک رشته ورزشی و هنری فعالیت کنند و افزود: ورزش و هنر جسم و روح شما را پرورش می دهد و با امکانات دانشگاه می توانید از آن استفاده کنید.

وی گفت: دانشجویان سعی کنند با تلاش خود به اقتدار علمی که مدنظر اهداف جمهوری اسلامی است دست یابند تا بتوانیم از محصولات فکری غرب که روح جوانان ما را هدف گرفته اند بی نیاز شویم.