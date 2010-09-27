تقاضای 50 سازمان مردم نهاد برای دریافت مجوز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در این مورد افزود: بیش از دو سال از همکاری ادارهکل تشکلهای دینی با ادارهکل سازمانهای مردم نهاد (سمن) وزارت کشور میگذرد و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دستگاه متخصص در حوزه فرهنگ دینی شناخته شده است.
دیلمقانی گفت: در مراحل تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس سمنهایی که اهداف و یا روشهای اجرایی آنها به نحوی به فرهنگ دینی مرتبط است، از نظرات مشاوره ای این سازمان استفاده می شود که در این زمینه ادارهکل تشکلهای دینی عهده دار انجام مکاتبات یاد شده بوده است.
وی افزود: آمار کلی مکاتبات انجام شده حاکی از آن است که تا کنون استعلامات مربوط به بیش از 52 سازمان مردم نهاد متقاضی صدور مجوز از سوی این ادارهکل پاسخ داده شده است که از میان مکاتبات یاد شده تقاضای 36 تشکل مورد تأیید این ادارهکل واقع شده است.
دیلمقانی ادامه داد: تقاضای 12 تشکل دیگر مردود و مکاتبه مربوط به 4 سمن نیز به دلیل کافی نبودن مستندات و یا مرتبط نبودن با تخصص ادارهکل تشکلهای دینی بازگشت داده شده است.
مدیر کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین تصریح کرد: از بین سمنهایی که مکاتبات آنها به تأیید این ادارهکل رسیده است، 14 سمن بعد از طی بقیه مراحل اداری از سوی وزارت کشور جهت ثبت به ادارهکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری معرفی شده اند.
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