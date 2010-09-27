توانمندی ملت ایران مرهون از خودگذشتگی زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد دوشنبه در نخستین کنگره علمی شهیده مریم فرهانیان و زنان شهیده کشور در آبادان اظهار داشت: واقعیت این است که بانوان و زنان ایران اسلامی همواره نقش اصلی و محوری در دفاع مقدس و اصل انقلاب اسلامی داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر دقیق نگاه کنیم بار اصلی ماموریت انقلاب به دوش زنان بوده و در واقع آن لحظه‌ای که یک مادر محبت و ایمان خود به اهل بیت را در کام و جان فرزندش می‌چکاند زیربنای برافراشته شدن یک شهید پایه‌گذاری می‌شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود گفت: خداوند را سپاسگزارم که توفیق حضور در این کنگره بسیار ارزشمند را به من عنایت کرد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه این کنگره سرشار از پیام، الهام و ارائه راهکار برای آینده ملت ایران است، تاکید کرد: باید با برگزاری چنین کنگره‌هایی یاد و خاطره این شهیدان بزرگوار را همه ساله پرشورتر گرامی بداریم و این کنگره آغازی بر شناخت بیشتر نقش زنان در انقلاب و دفاع‌مقدس باشد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: در طول دفاع مقدس زنان ما از گهواره تا میدانهای جنگ حضور تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند و آنان خالق مقاومت ملت ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس بوده اند.

دکتر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: اگر اثری از فرهنگ اسلامی و مقاومت، شجاعت، عزت و خداخواهی در جامعه ما مانده، به واسطه فداکاریهای زنان به ویژه مادران و همسران شهدا، جانبازان و رزمندگان این مرز و بوم است.

وی با اشاره به پیشرفتهای کشور در 30 سال گذشته اظهار داشت: با بررسی این موفقیتها می بینیم که اکنون در چه جایگاهی قرار داریم.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه در آن دوران آبادان در محاصره بود به طوریکه خط دشمن و خط درگیریها در نزدیکی خانه های مردم قرار داشت، افزود: آن روز همه مستکبران دنیا در برابر ما بودند و آمریکا و شوروی نیز در کنار یکدیگر در جنگ تحمیلی علیه ایران شرکت کرده و همه موجودیت دنیای مادی و سرمایه‌گذاری را علیه ما بسیج کردند و با وجود اینکه شهرهای ما اشغال و بمباران شد ما را به تجاوزگری متهم می کردند.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن امروز نیز می‌داند خط درگیری به خانه او منتقل شده و در کاخ سیاه و سفید در موضع دفاعی قرار گرفته و از موجودیت ننگین خود در برابر توفان انقلاب دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن 30 سال پیش برای مقابله با انقلاب به کشور حمله کرد، گفت: امروز ببینید که دشمن در کجا قرار دارد و به هر دستاویزی برای حفظ وجهه خود متوسل می شود.