تصفیه خانه آب ثامن الائمه آبادان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبرسانی غدیر از بزرگترین طرح های وزارت نیرو در استان خوزستان و بزرگترین طرح آبرسانی کشور از نظر حجم کاری است که عملیات ساخت آن در سال 1384 آغاز شد.

این طرح با 675 کیلومتر لوله گذاری و 13 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به شهرها و مناطق روستایی شش شهرستان استان خوزستان اجرا شده است.

با تکمیل این طرح مشکل کمی و کیفی آب شرب چهار میلیون و 700 هزار نفر در مناطق شهری و روستایی 21 شهر کوچک و بزرگ استان خوزستان تا افق سال 1415 برطرف می شود.

منبع تامین آب در این طرح رودخانه های دز و کرخه است و ظرفیت تولید تصفیه ‌خانه جامع آب ثامن الائمه آبادان در هر شبانه روز 180 هزار مترمکعب آب و میزان آب آشامیدنی توزیعی در شهرهای آبادان و اروندکنار و روستاهای اطراف هم اکنون به طور متوسط بین 95 تا 110 هزار مترمکعب در شبانه‌روز است.

مرحله نخست طرح آبرسانی غدیر در سوم خردادماه سال جاری با حضور رئیس‌جمهوری در خرمشهر به بهره‌برداری رسیده بود.