نمایشگاه "از ابر هم بالاتر"در کرمان برگزار شد

صفیه حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برگزاری نمایشگاه خوشنویسی با عنوان از ابر هم بالاتر در فرهنگسرای کوثر کرمان اظهارداشت: این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه آثار نقاشی و خوشنویسی جمعی از هنرجویان آموزشگاه عمید است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه آثار خوشنویسی "آتوسا عمید" هنرجوی خوشنویس کرمانی که در آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران در سال جاری حائز رتبه شده به نمایش گذاشته شده است.

مدیر فرهنگسرای کوثر کرمان افزود: این هنرمند به عنوان کم سن‏ ترین هنرجوی این دوره‌ آزمون خوشنویسی در کشور است و علاقه‎ مندان به هنر خوشنویسی می‏ توانند از آثار خوشنویسی این هنرجو در نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی "از ابر هم بالاتر" بازدید کنند.

این نمایشگاه از تاریخ 5 لغایت 11 مهرماه سال جاری در نگارخانه‌ آئینه واقع در فرهنگسرای کوثر برگزار می‏شود.