فرهنگ سهامداری در جامعه آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ماشاالله عظیمی ظهر دوشنبه در نشست تعاون گلستان گفت: سهامداری، سرمایه گذاری و اشتغال موجب افزایش نقش تعاون در اقتصاد کشور می شود.

وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی وسیع بخش تعاون، سهام داری، سرمایه گذاری و اشتغال را سه عامل مهم در افزایش نقش تعاون در اقتصاد کشور برشمرد.

وی به تفاهمنامه اعطای تسهیلات تلفیقی با استانداری گلستان اشاره و تاکید کرد: با اولویت بندی تسهیلات از همه ظرفیتهای تفاهمنامه استفاده شود.



مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان کرد: طرحهای قوی و خوبی برای این تسهیلات اختصاص یابد.



عظیمی تاکید کرد: در استان گلستان 100 درصد تسهیلات بانکی صرف تسهیلات به تعاونی ها شود.