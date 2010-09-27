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۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

فرهنگ سهامداری در جامعه آموزش داده شود

فرهنگ سهامداری در جامعه آموزش داده شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور بر لزوم آموزش فرهنگ سهامداری در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ماشاالله عظیمی ظهر دوشنبه در نشست تعاون گلستان گفت: سهامداری، سرمایه گذاری و اشتغال موجب افزایش نقش تعاون در اقتصاد کشور می شود.

وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی وسیع بخش تعاون، سهام داری، سرمایه گذاری و اشتغال را سه عامل مهم در افزایش نقش تعاون در اقتصاد کشور برشمرد.

وی به تفاهمنامه اعطای تسهیلات تلفیقی با استانداری گلستان اشاره و تاکید کرد: با اولویت بندی تسهیلات از همه ظرفیتهای تفاهمنامه استفاده شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان کرد: طرحهای قوی و خوبی برای این تسهیلات اختصاص یابد.

عظیمی تاکید کرد: در استان گلستان  100 درصد تسهیلات بانکی صرف تسهیلات به تعاونی ها شود.
کد مطلب 1159787

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