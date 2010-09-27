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۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

به مناسبت بزرگداشت مولانا/

عکسهای بابک برزویه در پردیس ملت به نمایش درمی آید

عکسهای بابک برزویه در پردیس ملت به نمایش درمی آید

حاصل چهار سال سفر بابک برزویه به قونیه برای عکاسی از مزار مولانا به مناسبت بزرگداشت این شاعر ایرانی در گالری پردیس ملت به نمایش در می‌آید.

بابک برزویه در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: چهار سال متوالی به قونیه سفر کردم و از مراسمی که بر سر مزار مولانا برگزار می‌شود، عکاسی کردم که حاصل آن 48 قطعه عکس 114 در 76 سانتی‌متری است.

وی افزود: موضوع عرفان و مولانا همیشه برایم جذاب بود و دوست داشتم این نمایشگاه را برگزار کنم که بزرگداشت مولانا در مهرماه بی‌مناسبت با برپایی نمایشگاه نبود.

مراسم افتتاح نمایشگاه عکسهای بابک برزویه که "بانگ چرخ" نام دارد، چهارشنبه، هفتم مهر ساعت 19 در پردیس ملت واقع در خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش برگزار می‌‌شود. زمان بازدید نیز از ساعت 11 الی 20 روز 8 تا 11 مهر است.

بابک برزویه متولد 1348 در تهران، کارشناس عکاسی از دانشگاه تهران و لیسانس کارگردانی و بازیگری از دانشگاه آزاد است. از دیگر فعالیتهای وی تدریس رشته گرافیک و عکاسی، دبیری چندین جشنواره عکس بوده است.

کد مطلب 1159793

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