میزان ابتلا به هپاتیت B در قم 1.3 درصد تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمدرضا قدیر ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه پروژه تحقیقاتی بررسی شیوع بیماری هپاتیت B در استان قم با اشاره به بررسی‌های انجام شده در این طرح اظهار داشت: در این طرح سه هزار و 690 نفر از شهروندان قمی به صورت کاملا تصادفی انتخاب و نمونه خون آنها مورد بررسی قرار گرفت که در پایان تحقیقات انجام گرفته میزان ابتلا به هپاتیتB در استان قم 1.3 درصد تعیین شد.



وی در خصوص اهمیت انجام این پروژه بیان داشت: پروژه بررسی شیوع بیماری هپاتیت یکی از طرح‌های مورد نیاز استان است که در آن پس از بررسی میزان شیوع این بیماری در استان می‌توان به نتایج و اقدامات بسیار خوبی در زمینه پیشگیری و درمان این بیماری و جلوگیری از عارضه غیر قابل برگشت در کبد دست یافت.



مجری طرح تحقیقاتی بررسی شیوع هپاتیتB در استان قم، پیشگیری در خصوص بیماری هپاتیت را بسیار حیاتی دانست و افزود: اگر این بیماری در بدو امر تشخیص داده شود می‌توان آن را با دارو کنترل و درمان کرد.



نمونه‌گیری از سه هزار و 690 نفر در طرح بررسی شیوع بیماری هپاتیتB



وی در خصوص مزایا و ویژگی‌های اجرای این طرح و با این گستردگی در استان قم بیان داشت: این طرح یکی از بزرگترین طرح‌ها بر اساس حجم جمعیت در نظر گرفته شده است که در استان کاملا از مزیت انتخاب تصادفی و خوشه‌ای برخوردار بود و در آن 116 سر خوشه شهری و 10 سر خوشه روستایی در نظر گرفته شد که در مجموع سه هزار و 690 نفر شامل هزار و 709 آقا و هزار و 957 خانم از همین تعداد خانوار انتخاب و از آنها نمونه گیری به عمل آمد.



دکتر قدیر، مهمترین هدف اجرای این طرح را بررسی میزان شیوع بیماری هپاتیتB در استان قم عنوان کرد و افزود: در اجرای این طرح اهداف دیگری از جمله بررسی فاکتورهای خطر در ابتلا به این نوع بیماری و میزان تاثیر گذاری واکسیناسیون در پیشگیری از ابتلا به آن نیز مد نظر بوده است.



در قم، 1.6 درصد مردان و 1.1 درصد زنان مبتلا به بیماری هپاتیتB هستند



وی در خصوص نتایج به دست آمده از این تحقیق ابراز داشت: میزان شیوع بیماری در استان قم 1.3 درصد بود که این نشان می‌دهد میزان شیوع آن در رنج متوسط رو به پایین است به علاوه میزان شیوع 1.6 درصدی در آقایان و 1.1 درصدی در خانم‌ها، میانگین سن ابتلای 36 سال تا 37 سال، تأثیر بسزای انجام خال کوبی و عمل تتو در افزایش ابتلا، رابطه مستقیم سطح سواد با کاهش ابتلا به این بیماری و ... از جمله نتایج این تحقیق بود.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان این که از مجموع افرادی که از آنها نمونه گیری به عمل آمد 48 نفر مبتلا شامل 27 نفر آقا و 21 نفر خانم بودند، اضافه کرد: در این تحقیق رابطه معناداری میان استفاده از مواد مخدر، مراجعه به دندانپزشکی، سیگار کشیدن، مصرف الکل، وضعیت تأهل، استفاده از فراورده‌های خونی، اهدای خون، دیالیز، حجامت، مراجعه به اورژانس، انجام اندوسکوپی و ... دیده نشد که این نشان می‌دهد در انجام اموری همچون حجامت، معاینه، درمان، دریافت فرآورده‌های خونی و ... در استان نکات بهداشتی نسبتا رعایت می‌شود همچنین دستگاه‌های دیالیز و وسایل دندانپزشکی نیز استانداردهای بهداشتی را رعایت می‌کنند.



وی عامل اول ابتلا به بیماری هپاتیت در کشور را رفتارهای پرخطر عنوان کرد و گفت: عامل اول در کشورهای غربی اعتیاد است اما در کشور ایران عامل اول رفتارهای پرخطر شناخته شده است. لذا با توجه به این دو عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل ابتلا و با توجه به این که هیچ کدام از افراد واکسینه شده در روند اجرای طرح مبتلا به بیماری هپاتیت تشخیص داده نشدند؛ واکسیناسیون، اجتناب از رفتارهای پرخطر و اعتیاد از جمله مهم‌ترین عوامل در جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.



افراد مبتلا شرکت کننده در طرح حمایت می‌شوند



دکتر قدیر در ادامه تصریح کرد: با کلیه افراد شرکت کننده در این طرح که جواب آزمایش مثبت داشتند تماس گرفته شد که تقریبا تمامی آنها به پزشک مراجعه و برای آنان برنامه مشاوره گذاشته شد، همچنین با توجه به هزینه بالای درمان افرادی که ناقل فعال این نوع بیماری هستند با انجمن‌های خیرین در استان و دانشگاه علوم پزشکی نیز مکاتبه شد تا بخش اعظمی از هزینه‌های این افراد رایگان باشد.