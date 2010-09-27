روحیه خودباوری مردم دستاورد دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از بسیجیان و پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت استان کردستان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر و با الگو گرفتن از رشادت های رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی در تمامی عرصه های علمی، سیاسی و اقتصادی گام های بسیار خوبی برداشته و باید همچنان از این روحیه خودباوری و برتری در تمامی عرصه ها بهره برداری کرد.

استاندار کردستان با اشاره به روحیه جهادی و شهادت طلبی رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی، خاطرنشان کرد: رزمندگان و بسیجان جان بر کف کشورمان بدون توجه به سلاح های مدرن و مجهز ارتش بعث به مناطق عملیاتی می رفتند و با روحیه جهادی و شهادت طلبی پیروزی و سربلندی ما در جنگ با بسیاری از کشورهای غربی را به ارمغان آوردند.

شهبازی با تاکید بر الهام گرفتن از این روحیه جهانی و شهادت طلبی در سایر بخش های جامعه برای رسیدن به موفقیت، بیان داشت: آشنایی نسل جوان از رشادت های رزمندگان کشورمان در سال های جنگ تحمیلی برای فراگیر کردن روحیه ایثار و شهادت طلبی در راستای اعتلای هر چه بهتر نظام اسلامی امری لازم و ضروری است.

وی با اشاره به رشادت های مردم استان کردستان در راستای دفاع از نظام اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب، عنوان کرد: مردم استان کردستان بدون توجه به هیاهوی گروهک های ضد انقلاب با تمام توان در تمامی صحنه های دفاع از نظام اسلامی به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند.