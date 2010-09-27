هزار اثر در جشنواره پنجم مطبوعات اصفهان داوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان نصرت باقرصاد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تفاوت سال جاری جشنواره مطبوعات با دورههای پیشین افزود: عدم تفکیک نشریات سراسری از نشریات محلی از جمله ویژگیهای این جشنواره است به گونهای که آثار نشریات محلی، خبرگزاریها و روزنامههای استانی با یکدیگر مقایسه میشوند.
وی ادامه داد: پنجمین جشنواره مطبوعات و نشریات محلی استان اصفهان و هشتمین همایش روزنامهنگاران غیرحرفهای از 13 تا 16 مهر ماه در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان از ساعت 10 صبح تا 22 دایر است.
رئیس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به بخشی از برنامههای این جشنواره نیز اشاره نمود و گفت: برگزاری نشستهای خبری، کارگاهها و دوره خبرنگاری نیم روزه از جمله برنامهةای نمایشگاه مطبوعات امسال است که در پایان روز نیز به دانش آموختگان گواهی پایان دوره اعطاء خواهد شد.
باقرصاد همچنین اظهار داشت: در این دوره از جشنواره عملکرد سال 1388 نشریات محلی استان را در فاز فرهنگی در هشت بخش مورد نیز ارزیابی کرده و آثار 27 نشریه شرکت کننده را به داوری گذاشتهایم.
پنجمین جشنواره مطبوعات و نشریات محلی استان اصفهان با همکاری شهرداری، استانداری و مجتمع فولاد مبارکه و اداره فرهنگ و ارشاد برگزار میشود.
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