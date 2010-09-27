دستاوردهای محققان در کنگره صنایع غذایی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید راشدی دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه این کنگره با رویکرد فناوریهای نوین در صنایع غذایی برگزار می شود افزود: برای این کنگره که از 27 تا 29 مهرماه برگزار می شود 900 مقاله ارسال شد که از این تعداد 36 مقااله به صورت مقاله و 140 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد.

وی ادامه داد: این مقالات در 6 پنل بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی، فناوری نانو، غلات، فراورده های گوشتی، لبنیات و شیمی و فراورده های روغنی ارائه می شود.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان را از برنامه های جانبی این کنگره ذکر کرد و گفت: در حال حاضر هزار و 500 شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی در کشور وجود دارند. همچنین 200 شرکت دانش بنیان در پارکهای فناوری مستقر هستند که در این حوزه دستاوردهایی دارند از این رو نمایشگاهی برای عرضه این دستاوردها در کنگره در نظر گرفته شده است.

راشدی قطب بندی در حوزه صنایع غذایی را از مهمترین اقدامات کشور در این زمینه نام برد و خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات متخصصان حوزه صنایع غذایی برنامه ریزی برای قطب بندی حوزه های مختلف این صنعت است. این امر سبب می شود که از موازی کاری پژوهشها در این حوزه جلوگیری شود.

وی با انتقاد از ارسال چندین مقاله در یک حوزه واحد به این کنگره اضافه کرد: این امر نشان می دهد که دانشگاهها از پروژه های تحقیقاتی همدیگر آگاه نیستند.

دبیر کنگره صنایع غذایی کاربرد فناوری اطلاعات را از رویکردهای دیگر این کنگره دانست و گفت: استفاده از "چیپ" برای جلوگیری از فساد مواد غذایی یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات در این حوزه است که در این کنگره بحث و بررسی می شود.