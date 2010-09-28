به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهمنی در نشست بررسی مهار فوران در چاه‌های نفت و گاز در خبرگزاری مهر با اشاره به گذشت 102 سال از اکتشاف نفت در ایران گفت: پیش از پیروزی انقلاب مدیریت، مهندسی، برنامه ریزی و عملیات حفاری چاههای نفت و گاز توسط شرکتهای آمریکایی در ایران انجام می شد به طوری که آمریکاییها حاکم بلامنازع صنعت حفاری در ایران بودند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری با یادآوری اینکه در دوران قبل از انقلاب معدل سواد متخصصان حفاری ایران سیکل بود، تصریح کرد: این در حالی است که در صنعت نفت کلید فتح مخازن هیدروکربوری حفاری بوده و با بومی سازی صنعت حفاری امکان استقلال و خودکفایی کامل در صنایع نفت و گاز فراهم می شود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از 5 هزار متخصص با مدارک لیسانس تا دکتری در شرکت ملی حفاری ایران فعالیت می کنند، تاکید کرد: صنعت ملی حفاری ایران با دستور حضرت امام خمینی (ره) و با ایجاد سازمان ملی حفاری شکل گرفت و در 30 سال گذشته ره 50 سال پیشرفت در این صنعت بالادستی صنعت نفت پیموده شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه پیش از ملی شدن صنعت حفاری در ایران حتی امکان تولید پیچ و مهره های ساده کاغذی هم در داخل کشور وجود نداشت، اظهار داشت: در حال حاضر با اقدامات انجام گرفته نه تنها از مرز قطعه سازی صنعت حفاری عبور کرده ایم بلکه در جهت بومی سازی ساخت دکلهای خشکی و دریایی نیز گام برداشته ایم.

بهمنی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب 46 شرکت اروپایی و آمریکایی در صنعت حفاری ایران فعالیت می کرده اند، تصریح کرد: توسط این شرکتهای خارجی خدمات مختلف حفاری چاههای نفت و گاز ارائه می شد، این در حالی است که در شرایط فعلی تمامی 29 خدمات تخصصی صنعت حفاری توسط شرکت ملی حفاری ایران ارائه می شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری از بومی سازی 60 درصد تکنولوژی حفاری در داخل کشور خبر داد و تبیین کرد: هم اکنون تمامی تکنولوژی های مدرن و پیشرفته صنعت حفاری در داخل کشور بومی سازی شده است به طوری که سرعت عمل در بومی سازی فناوریهای مورد نیاز حفاری در داخل کشور بی نظیر است.

بومی سازی تکنولوژی مهار چاه‌های نفت و گاز

بهمنی در ادامه این نشست تخصصی با اعلام اینکه تکنولوژی مهار فوران در چاههای نفت و گاز پیشتر در انحصار شرکت های آمریکایی قرار داشته است، گفت: حتی پیش از انقلاب متخصصان آمریکایی اجازه حضور نیروهای ایرانی در فاصله 500 متری چاه‌های آسیب دیده نفت و گاز را نمی دادند اما هم اکنون کشور در مهار و کنترل فوران چاههای نفت و گاز به خودکفایی رسیده است.

وی با اشاره به مهار چاه‌های شماره 3، 4 و 5 میدان نفتی دهلران در دوران جنگ تحمیلی، اظهار داشت: این سه چاه نفتی در فاصله یکهزار و 200 متری با خط مقدم جنگ و دشمن توسط متخصصان داخلی مهار شد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری همچنین با اشاره به مهار چاه‌های نفتی کویت توسط ایرانیها، بیان کرد: در کویت موفق شدیم چاه اول را دو ساعته خاموش کنیم و در نهایت با ثبت یک رکورد جدید هر سه ماه یک چاه نفتی در کویت توسط متخصصان داخلی خاموش شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی حفاری با بیان اینکه با خاموش کردن چاه‌های نفتی کویت، ایران در ابعاد بین المللی صنعت حفاری جایگاهی را برای خود در اختیار گرفت، تاکید کرد: با انجام این پروژه نفتی در کشور همسایه، تمامی معادلات فنی و تخصصی مهار چاه‌های نفت و گاز به هم ریخت و حتی وزیر نفت وقت کویت این موفقیت بزرگ را به مسئولان وقت وزارت نفت تبریک گفتند.

رقابت ایران و آمریکا برای مهار چاه‌های نفت و گاز

به گزارش مهر، بهمنی همچنین با اشاره به مهار چاه شماره 50 میدان نفتی اهواز در سال 1357 توسط متخصصان داخلی، تاکید کرد: شرکتهای آمریکایی اعلام کردند که اگر ایران بتواند آتش این چاه نفتی را مهار کند آنها را رقیب خود می دانیم.

وی با اشاره به اینکه در دوران پیش از پیروزی انقلاب در هشت حادثه فوران آتش 8 شرکت خارجی در عملیات مهار چاه های نفت و گاز حضور داشته اند، بیان کرد: ایران با مهار موفقیت آمیز چاههای 23 و 24 میدان کنگان، چاه 101 میدان نفتی مارون و چاه شماره 24 میدان نفتی نفت شهر در بخش مهار و کنترل چاه‌ها به یک روش جدید و ابتکاری دست پیدا کرده است.

بهمنی با بیان اینکه کارشناسان خارجی پیش بینی می کردند برای مهار چاه شماره 24 میدان مشترک نفت شهر به 6 ماه زمان نیاز است، تاکید کرد: در نهایت شعله های آتش این میدان مشترک نفتی در مدت 28 روز و با انجام جدیدترین ابتکارات صنعت حفاری خاموش شد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری با تاکید بر اینکه حریفان و رقبای آمریکایی با مهار چاه نفت شهر انگشت به دهان مانده اند، یادآور شد: در حال حاضر علاوه بر ایران، 5 شرکت معروف آمریکایی و کانادایی توانایی مهار و کنترل چاه های آسیب دیده نفت و گاز را دارند.

وی با اعلام اینکه هر جا مدیران در خط مقدم فعالیتها قرار گیرند امکان موفقیت صد در صد است، اظهار داشت: صنعت نفت به مدیران ریسک پذیر نیاز دارد و قطعا حضور آنها در خط مقدم فعالیتها منجر به خلق حماسه و دستاوردهای جدید برای صنعت نفت خواهد شد.

این مقام مسئول از حفاری بیش از 3 هزار و 150 حلقه چاه نفت و گاز توسط شرکت ملی حفاری ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب خبر داد و افزود: در مهار این تعداد چاه هیچ گونه حادثه ای به وجود نیامده، این در حالی است که پیش از انقلاب یک هزار حلقه چاه نفت و گاز در ایران حفاری شد که در این پروژه ها 8 مورد حادثه جانی و مالی به وجود آمد.

انحصاری در صنعت حفاری ایران وجود ندارد

به گزارش مهر، بهمنی در ادامه این نشست با اعلام اینکه سالهاست که شرکت ملی حفاری ایران از درآمدهای دولتی خودکفا شده است، گفت: در کنار انجام فعالیتهای مختلف امکان اشتغالزایی برای بیش از 20 هزار نفر ایرانی را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی حفاری ایران در مناقصات نفت و گازی به صورت عادلانه حضور می یابد تصریح کرد: به دنبال هیچ گونه کار انحصاری نیستیم و در مناقصات حفاری خشکی و دریایی با وجود حضور رقبای خارجی و بین المللی برنده می شویم و حتی زودتر از برنامه زمانبندی حفاری چاههای نفت و گاز به پایان می رسد.

لحظه شماری خارجی‌ها برای خصوصی سازی حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری همچنین درباره خصوصی سازی این مجموعه بیان کرد: خصوصی سازی صنعت حفاری قطعا به نفع کارکنان شرکت ملی حفاری است اما باید دید آیا در خصوصی سازی این مجموعه منافع ملی هم در نظر گرفته می شود؟

بهمنی با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت نفت اعتقاد به دولتی ماندن شرکت ملی حفاری دارند، تاکید کرد: مسئولان رده بالای دولت هم باید فرصتها و چالشهای خصوصی شدن شرکت ملی حفاری را در نظر بگیرند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در خاورمیانه هیچ کشوری وجود ندارد که در صنعت حفاری به بومی سازی رسیده باشد، تصریح کرد: مسئولان وزارت نفت در مذاکرات و رایزنی های خود با پشتوانه ملی شدن صنعت حفاری با طرف خارجی گفت و گو می کنند.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی حفاری با بیان اینکه هم اکنون برای انجام فعالیتهای حفاری صنعت نفت نیاز به 50 دکل جدید حفاری داریم، تاکید کرد: بسیاری از شرکتهای خارجی منتظر تعیین تکلیف خصوصی سازی شرکت ملی حفاری هستند، زیرا با وجود فعالیت این مجموعه مردمی امکان حضور آنها در صنعت نفت کمرنگ می شود.

وی با اشاره به اینکه با وجود ابلاغ سیاستهای خصوصی سازی هنوز بسیاری از واحدهای پتروشیمی پالایشگاه‌های نفت و گاز و حتی پمپ بنزین ها دولتی هستند، تصریح کرد: این در حالی است که برخی قصد دارند صنعت حفاری را به عنوان مغز صنعت نفت خصوصی شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با توجه به شرایط تحریم باید حداقل خصوصی سازی این صنعت استراتژیک به تعویق بیفتد.

وی در پایان با اشاره به حضور شرکت ملی حفاری در مناقصات و پروژه های لیبی، عراق و دریای شمال خاطر نشان کرد: استراتژی شرکت ملی حفاری کسب تمامی استانداردها و گواهی نامه های بین المللی برای حضور محکم در پروژه های داخلی و خارجی است.

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گفتگو از محمد علی زمان خانی